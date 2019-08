Desde el PP apuntan que “el compromiso de la alternancia fue nítido y no admite ninguna interpretación”

“El compromiso de la alternancia en el gobierno de la ciudad fue nítido y no admite ninguna interpretación”. Con estas palabras, el portavoz del Grupo Municipal Popular, César Díaz ha instado a Luis Salvador a “dejar de lanzar la pelota a las direcciones nacionales” y “aclarar a los granadinos, de una vez, si va a cumplir su compromiso con el grupo municipal popular para un Gobierno de 2+2 en el Ayuntamiento de Granada”.

El portavoz ha hecho estas declaraciones tras tener conocimiento de la rueda de prensa ofrecida por Luis Salvador que, según dicen, “sigue sin contestar claramente sobre este asunto remitiendo a las direcciones nacionales”.

Díaz ha explicado, como ya ha hecho en varias ocasiones el presidente del PP y primer teniente de alcalde de la capital, Sebastián Pérez, que el pacto entre PP y Cs media hora antes del Pleno de investidura consistía en un Gobierno dividido en dos tramos siendo Cs el primero que ostentaría la Alcaldía. “Con este pacto previo los concejales del PP fuimos al Pleno y votamos a Luis Salvador como alcalde con el firme convencimiento de que, en junio de 2021, se produciría el relevo” ha dicho Díaz quien ha recordado que, “con independencia de los acuerdos de ámbito nacional, aquí hubo un compromiso con testigos de ambas formaciones media hora antes de la investidura que Luis Salvador se niega a reconocer desde que tocó el bastón de mando”.

“Un alcalde no puede estar en entredicho. Debe ser una persona de palabra y no puede faltar a su primer compromiso” ha explicado Díaz quien, ante esta situación, ha instado otra vez a Luis Salvador a que se pronuncie de forma clara y concisa sobre el relevo en la Alcaldía. “Que diga ya, de una vez, sí o no, al 2+2 y se deje de rodeos. Los acuerdos obligan y el compromiso previo a la investidura entre los componentes del actual Gobierno no admite interpretación” ha añadido Díaz quien ha recordado que, el alcalde, “también llegó a algunos acuerdos con Vox que desconocemos pero que ahora, según comprobamos dado el malestar de este partido, también parece haber negado”.

En este sentido, Díaz ha añadido que “el alcalde debe entender que, si no reconoce lo acordado con los grupos que lo votamos, nos sintamos traicionados” lo que sin duda complica armar “un proyecto conjunto”. Eso, a pesar del gran esfuerzo que el PP lleva realizando desde el pasado 15 de junio.

Por último, ha asegurado que el PP, por supuesto, “acudirá a esa reunión que plante el alcalde pero sólo para exigir, de una vez por todas, transparencia en un acuerdo de Gobierno que hablaba de alternancia sin ambages”. “De nada sirve, remitirse a otras esferas, cuando es alcalde en base a un acuerdo que alcanzamos los que levantamos las manos en aquel pleno del 15 de junio”.