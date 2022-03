Desalojan un pub que superaba en más de cien personas el aforo y donde servían alcohol a menores

La Policía Local de Granada desalojó en la tarde de este sábado un pub de la calle Buensuceso que superaba en más de cien personas el aforo permitido y en el que servían bebidas alcohólicas a menores de edad.

Los agentes de la Policía Local recibieron un aviso sobre las 19:15 horas y cuando llegaron al establecimiento, comprobaron que la calle estaba "atestada de gente", todos ellos "jóvenes de entre 14 y 18 años" que "salían y entraban del pub", como ha detallado la Policía en un hilo en su perfil oficial de Twitter.

Los agentes contaron las personas que había en el interior del pub, que tiene un aforo de 73 personas. "Cuando llevábamos contadas 218 personas, el grupo que quedaba en el interior decidió salir corriendo a la carrera para no ser identificados. Así que empujaron y salieron por la fuerza, perdiéndose por las calles del centro", indican.

"En vista de lo que allí estaba ocurriendo, una segunda dotación policial tuvo que acudir al lugar", cuenta la Policía Local, que identificó a menores que estaban consumiendo alcohol y denunció al establecimiento.

Una vez desalojado el pub y también la calle Buensuceso, los agentes se iban a marchar del lugar para continuar el servicio, pero un conductor de un turismo comenzó a insultarles. Procedieron a darle el alto y se negó, cuando "ya estaba en la puerta de su cochera decidido a meter el coche sin detenerse", detalla la Policía. El joven dio "un acelerón" y "una mujer que salía de este garaje se tuvo que apartar para no ser atropellada, cayendo al suelo y causándose lesiones". Un agente que vio que esta mujer iba a ser atropellada, "se puso delante para evitarlo y se llevó un fuerte golpe del vehículo en la rodilla". "A este conductor le dio igual, siguió hasta aparcar su coche en su plaza de aparcamiento", apunta la Policía.

El joven aparcó, pero no se bajaba del vehículo, hasta que los agentes le hicieron bajar del mismo. "No estaba bien o estaba borracho", señala la Policía Local, que lo detuvo. El joven estaba borracho y, además, "no paró de darse cabezazos en la mampara del vehículo policial" cuando lo trasladaron, indica la Policía. El joven está "investigado por desobediencia, lesiones a la mujer que cayó al suelo, atentado a un agente de la autoridad, conducción bajo los efectos del alcohol y negativa a someterse a las pruebas".

La Policía ha indicado también que el agente que fue atropellado "se encuentra relativamente bien" y que "aunque con muchas molestias, esta mañana ha estado prestando servicio".