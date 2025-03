Los desalojados al hundirse una casa cueva en Purullena no podrán regresar por el momento

Los cinco desalojados este pasado viernes, entre ellos una menor, tras hundirse su casa cueva a causa de las intensas lluvias en Purullena, Granada, no podrán regresar por el momento puesto que la vivienda ha sufrido graves daños que aún no han podido ser revisados por los técnicos porque continúa lloviendo y no han podido acceder a la zona.

El diputado provincial de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, ha explicado a Europa Press que en el cerro donde se han producido los hundimientos, en el entorno de Barrio Alto, hay tres casas cueva. Una está abandonada y sobre ella se cayó una gran piedra que la ha dejado "sepultada totalmente"; otra es la que estaba habitada por las personas que han sido desalojadas, y una tercera que sólo se usa en periodo vacacional y que no ha resultado afectada.

La casa cueva desalojada ha sufrido daños estructurales y no se descarta que no se pueda volver a habitar. Los técnicos de la Diputación se han desplazado este lunes por la mañana a la zona, pero sigue lloviendo intensamente y no han podido acceder para hacer trabajos de valoración. La previsión es que las precipitaciones se mantengan con fuerza hasta el miércoles al menos.

El diputado de Emergencias precisa que hasta este mediodía no se han registrado incidentes graves ni problemas en la red viaria a cuenta de las nuevas lluvias que está dejando en la provincia de Granada la borrasca Laurence.