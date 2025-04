La derrota de Girona permite al Covirán sobrevivir una semana más

Al fin una semana de buenas noticias para el Covirán Granada. Los rojinegros aun no salen de la zona de descenso, costará muchísimo abandonar dicha posición, pero los resultados de la Jornada 29 les permiten mantener viva una pequeña llama de esperanza. Los de Pablo Pin rompieron este pasado sábado una mala racha de nueve derrotas consecutivas tras vencer a BAXI Manresa por 86 a 80. Un resultado inesperado para muchos, pero sobre todo, sanador para un equipo que necesitaba una alegría como agua de mayo.

La felicidad fue mayor al mirar a los rivales directos por la permanencia. La jornada del sábado se cerró con dos resultados beneficiosos para el Covirán Granada. El primero de ellos, el de Leyma Coruña. Los gallegos mostraron una versión muy competitiva ante una La Laguna Tenerife que tuvo que emplearse a fondo para volver a vencer ante su público. Con el 92 a 83 final, los de Diego Epifanio regresan a la última posición de la tabla, peldaño que habían abandonado por una semana tras vencer, precisamente, a los rojinegros en la jornada anterior. Los aurinegros, por su parte, se mantienen en segunda posición con 23 triunfos, distanciados por dos victorias del Real Madrid.

Río Breogán tampoco logró sumar un nuevo triunfo que les hubiese dado la salvación matemática. Partido pobre de los gallegos que mostraron una versión muy diferente a la habitual ante un Joventut Badalona que se reencontró con la victorias tras dos jornadas de resultados negativos. Con el 65 a 82, Río Breogán queda con 12 triunfos en su casillero, mientras que la Penya entra en disputa por la sexta plaza tras la derrota de Manresa, estando ambos con 16 victorias.

Para el Covirán Granada, el partido más importante de la jornada 29, más allá del suyo propio, se disputaba el domingo a las 12:30 horas en Fontajau. Basquet Girona recibía al Real Madrid en el primero de los encuentros que conforman su particular 'tourmalet' de este final de temporada. Los blancos, heridos tras sus dos partidos perdidos en los playoffs de la Euroliga, llegaban a tierras catalanas con las ausencias de Sergio Llull y Serge Ibaka, unas bajas que mermaron a un Real Madrid que no pudo jugar con la superioridad y la soltura que debería haber mostrado en este encuentro. No puso las cosas nada fáciles el plantel de Moncho Fernández que buscaba una sorpresa que paliase el acto de rebeldía de Covirán Granada. Pero la campanada no llegó dejando, ahora sí, la distancia con el descenso recortada a tres partidos tras el 71 a 79 final.

El único resultado que no ayuda a los intereses de los rojinegros, o quizás sí, todo depende de cómo se desarrollen las próximas semanas es el ocurrido en el duelo entre MoraBanc Andorra y Hiopos Lleida. Los del Principado querían sellar la permanencia cuanto antes, más si cabe tras los resultados de Girona y Granada. Con Jerrick Harding a la cabeza, los de Joan Plaza dieron su mejor show en un duelo en el que los catalanes apenas hicieron acto de presencia. Al descanso, jugadores como Evans o Harding ya entrado en modo 'show time' y es que la distancia en el marcador ya superaba los 20 puntos. Nada pudo hacer Hiopos Lleida por recortar distancias con un Andorra que incluso superó los 30 puntos de ventaja. Con el 96 a 79 final, los andorranos cosecharon su undécima victoria del curso, acariciando así la salvación, mientras que Lleida se mantiene con diez triunfos. En lo que a los granadinos respecta, empatar con los de Gerard Encuentra nunca será positivo al tener el average perdido. Aun así, que Andorra llegue al último partido sin jugarse nada podría ser beneficioso siempre y cuando los de Pablo Pin mantengan sus opciones hasta el final de la temporada.

Tampoco venció un Surne Bilbao Basket que afrontaba su duelo ante UCAM Murcia con una cierta "resaca" emocional. Los MIB se alzaron con el título de la FIBA Europe Cup hace escasos días, título que les brindó un emocionante momento ante su público al que ofreció el trofeo. Los universitarios reconocieron el meritorio logro a su rival con un pasillo a los campeones, pero las felicitaciones y el amiguismo duró hasta que sonó el pitido final. Duelo intenso y disputado que UCAM Murcia manejó con ventaja hasta el último cuarto. Un parcial final de 34 a 16 permitió a Bilbao Basket empatar el encuentro para sumar una nueva prórroga a esta jornada. En el periodo extra, los universitarios lograron cosechar la victoria con el 80 a 83 final que les permite seguir muy de cerca a Baskonia en su reto por alcanzar los playoffs de la ACB.

Un plantel baskonista que ofreció un auténtico espectáculo en su duelo ante Valencia Basket. Choque de titanes en la Fonteta que necesitó de 50 minutos de juego para determinar un ganador. Partido igualado hasta su finalización que Jean Montero, el de siempre, mandó a la prórroga con un triple sobre la bocina que hizo estallar en júbilo a la marea taronja. Nuevo final ajustado, a cara o cruz, para el equipo de Pablo Laso. El intercambio de golpes parecía dar una mínima ventaja a los locales, pero Markus Howard, también el de siempre, apareció con un triple al término de los primeros cinco minutos extra que forzaron una segunda prórroga. Finalmente, Baskonia logró doblar la balanza hacia su lado para, con el 125 a 128 empatar con Dreamland Gran Canaria y postularse así más claramente que nunca en toda la temporada a entrar en los playoffs.

Los canarios no tuvieron problemas en esta jornada 29 para conseguir su victoria número 15 de la temporada ante un Casademont Zaragoza que afronta un momento complicado en este desenlace de campaña. Con cinco derrotas consecutivas tras el 87 a 97 cosechado en el Príncipe Felipe, los maños no terminan de cerrar su presencia en la próxima temporada de la ACB. Una salvación que no debe peligrar, a priori, pero que deben confirmar cuanto antes.

La Jornada 29 de la Liga Endesa la cerró el partidazo del fin de semana. Barcelona y Unicaja se veían las caras en un encuentro crucial de cara a los Playoffs. El Palau vivió un duelo ajustadísimo con intercambios de liderazgos hasta que Joel Parra decidió levantar a toda la afición blaugrana de sus asientos. El alero español fue parte importante del paso adelante que dio su equipo para llevar el triunfo por 83 a 81. Los culés se afianzan así en la quinta plaza y ya amenazan con más posibilidades la cuarta posición que da factor cancha en los playoffs y que actualmente ocupa el Unicaja. Restan cinco finales que seguro dejarán un final de temporada a la altura de la calidad del baloncesto español.