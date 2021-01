Derrota a domicilio del Raca frente al NB Paterna

El Grupo Hafesa Granada se ha marchado de Valencia sin los tres puntos tras perder el encuentro contra el NB Paterna por 65 a 54. La baja efectividad en el tiro y las pérdidas de las rojillas decantaron la balanza hacia el conjunto local, que aprovechó los errores de las nazaríes para llevarse el triunfo.

Itziar Germán, máxima anotadora del conjunto valenciano con 14 puntos, fue la encargada de abrir el marcador con un triple desde la esquina. El Grupo Hafesa Granada reaccionó pronto al primer golpe de su rival y con dos triples consecutivos, uno de Mamen Blanco y otro de Laura Arrojo, consiguió ponerse por delante en el electrónico. El primer cuarto estuvo marcado por la igualdad, tanto en anotación como en pérdidas de balón.

Hasta el ecuador del primer periodo, las rojillas estuvieron un paso por delante en el encuentro, pero los errores en la recepción del balón hicieron que el NB Paterna le diese la vuelta al luminoso. La entrada del Grupo Hafesa Granada en bonus y el protagonismo de Nadie Fingall sobre la pista sirvieron a las valencianas para firmar un parcial de 10-0 y cerrar el primer cuarto con un resultado de 17-11.

Desde ese momento, el Grupo Hafesa Granada no volvería a ponerse por delante en el marcador. Las chicas de Maribel Piñar trataron de cambiar el rumbo del encuentro, pero la presión del NB Paterna en la defensa y, nuevamente, las pérdidas de balón, ponían las cosas muy complicadas a las visitantes. Con el 19-13, las nazaríes sacaron fuerzas de flaqueza para acercarse a sus rivales, firmando unos muy buenos minutos gracias al aumento de intensidad en defensa.

El conjunto dirigido por Roberto Hernández perdió el control del partido, situación que aprovechó el Grupo Hafesa Granada para recortar distancias. Con el 24-20, tras un triple de Andrea Alcántara, parecía que la remontada estaba cerca, pero el NB Paterna no se rindió tan fácilmente. La presencia de Georgina Gayle en pista dificultaba demasiado el ataque a las granadinas. La jugadora del equipo valenciano acabó el encuentro con 12 rebotes. A pesar del cambio de defensa por parte de las granadinas y los continuos intentos de Nici Gilday y Mamen Blanco por acercar a su equipo en el marcador, las rojillas se fueron al descanso seis puntos por debajo (37-31).

Con la entrada del tercer cuarto, el Grupo Hafesa Granada mejoró considerablemente en el rebote, tanto defensivo como ofensivo. El equipo al completo dio un paso adelante, con presencia especial de Judith Martín, que acaparaba la mayoría de los rebotes. Nuevamente Fingall apareció en escena para complicar aún más las cosas a las granadinas y, con cuatro puntos seguidos, puso el 41-33 en el contador. Las nazaríes dieron pequeños arreones en el partido, pero el juego en ataque no terminaba de consolidarse. La entrada en bonus del NB Paterna brindó al Grupo Hafesa Granada la posibilidad de cambiar las tornas en el encuentro. El tercer cuarto se cerró con un resultado de 47 a 40.

Aún quedaban 10 minutos y la remontada era posible. Sin embargo, un parcial de 9-0 en los primeros dos minutos del último periodo casi sentenció al Grupo Hafesa Granada. No se rindieron en ningún momento las granadinas, pero el equipo no tuvo su día de cara al aro y, por más que lo intentaran, el balón no quería entrar. Con el 58-44, Maribel Piñar pidió tiempo muerto para tratar de dar un último golpe. Las indicaciones de la entrenadora hicieron su efecto.

Con cinco puntos de Nici GIlday y un triple de Mamen Blanco, el Grupo Hafesa Granada volvió a entrar en el partido. Una última canasta de Aleksandra Katanic terminó de sentenciar el encuentro. El Grupo Hafesa Granada sumó así su primera derrota del año.