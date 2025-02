El denunciante del caso del cortijo de Zafarraya asevera que no es un error catastral y que se ha resuelto en tribunales

Este viernes se celebrará una manifestación frente al ayuntamiento de Zafarraya para protestar por el caso de un matrimonio que alega que va a ser desahuciado por "un error catastral". La persona denunciante ha manifestado en declaraciones a GranadaDigital que no se trata de un fallo porque se ha resuelto en los tribunales gracias a las pruebas aportadas por su parte. En este caso, argumenta que tiene las sentencias a su favor de el Juzgado de Loja, la Audiencia Provincial de Granada y el Supremo.

José M. afirma que cuenta con las escrituras que demuestran que adquirió "el 28 mayo de 2004 la finca 93 del polígono 4". La compra llegó por una necesidad empresarial. El hombre asegura que, posteriormente, el marido del matrimonio le preguntó "si podía tener los animales allí" para "pastar", a lo que él accedió porque no existía un problema para su actividad.

En 2017, relata que le avisó de que debía marcharse porque había decidido vender ese terreno. Poco después, en 2018, apunta que la familia mostró interés en comprarle la finca, algo que aceptaba. José M. sostiene que pasaron meses sin recibir noticias. Con este escenario, explica que buscó a Cantino para preguntarle qué ocurría. "Me dijo que 'de lo tuyo' ya le he comprado un pedazo a Félix", recuerda el denunciante, que respondió que aquello era "imposible" y que si había cerrado un trato no podía ser de la finca 93. El hombre aclara que Félix es el hijo de un hombre del pueblo.

José M. declara que la historia continuó en 2019, momento en el que la familia le trasladó que "habían comprado un trozo allí y que no pagaban nada más". En 2020 decidió presentar la denunciar. "La vivienda que tienen ahí la han hecho ya estando de juicios. Ellos tienen un documento privado, que no sirve para nada, que han presentado en juicio, pero es del año 2005", agrega. Además, hace hincapié en que "aquí se han hecho escrituras toda la vida. Se agarran a un error catastral que es mentira".

"Todavía estoy dispuesto a vendérsela"

La fecha límite para que el matrimonio entregue las llaves es el 3 de marzo, sino se producirá un desahucio el 12 de marzo. Así lo dice José M., quien manifiesta que "todavía estoy dispuesto a vendérsela". El varón señala que la manifestación de este viernes será la segunda relacionada con este caso porque ya hubo una "hace dos años" y lamenta que a él y su familia "nos machacan en redes sociales". Este medio ha tratado de ponerse en contacto con la alcaldesa de Zafarraya para conocer las actuaciones del Ayuntamiento en este caso, pero no ha obtenido respuesta.