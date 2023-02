Denna, la artista granadina que viene formando 'Bulla' en la industria musical

La música urbana está latente en el panorama actual y hay cada vez más competencia en el sector. Son muchas las personas que sueñan con hacerse un hueco entre los hits del momento, y una que llega pisando bien fuerte es la granadina Almudena Ruiz, conocida artísticamente como Denna. La joven de casi 22 años lleva desde cuando apenas tenía 10 dedicándose a la música y formándose con clases de canto. Estudia el último curso de Arte Dramático y Artes Escénicas en ESADE, la escuela del famoso Antonio Banderas. La música es su vida y quiere dedicarse a ella cueste lo que cueste.

En 2019 arrancó su carrera musical con la grabación de covers de otros artistas y, más tarde, pasó a los temas propios, donde se ha mantenido hasta día de hoy. Este mes ha lanzado su nuevo proyecto 'Bulla', producido por David Marley, quien ha trabajado con artistas conocidos de la talla de Juan Magán, David Bisbal, Lola índigo, Dellafuente o Rvfv. Lo más reciente de Denna cuenta la historia de una relación pasada por la que la mujer se hace más fuerte que nunca, valorándose y superándose a ella y a todos los males. Como ella misma afirma, "Bulla transmite positivismo y el mensaje de que todo pasa, lo malo también".

Pregunta: ¿Cómo dio con David Marley?

Respuesta: Lo conozco desde hace ya bastantes años porque en la industria de la música nos conocemos todos. Ya hicimos algo juntos en uno de mis mashups que tengo con el dj Robert Morr. Grabamos las voces de 'Ahora me llama' y, a partir de ahí, siempre habíamos dicho de hacer algo juntos hasta que se dio la oportunidad con 'Bulla'. David es increíble, como compositor y productor, es un coco, la verdad, y es muy guay trabajar con él. Es la primera de muchas.

(P): ¿Qué puede decir de su último trabajo 'Bulla'?

(R): Se creó directamente en el estudio de Marley en una tarde. Es un tema con mucho cambio de todo lo que vengo haciendo anteriormente. Es un house-pop que ahora se lleva mucho y me siento muy cómoda en el estilo. Empecé a tocar un poco el tecno-house con el remix de 'Ahora me llama' y con esta ya tengo claro que es la línea por la que quiero seguir. Como he dicho, estoy muy cómoda y es un cambio que necesitaba.

(P): ¿Se define con lo que hace ahora?

(R): Sí, vamos a seguir por esta línea. No se sabe que podrá surgir en un futuro, pero ahora mismo me decanto por esto.

(P): ¿Qué significa la música en su día a día?

(R): La música es mi vida entera, profesionalmente, como hobby y como todo. La tengo tanto en mis estudios como en mi carrera profesional, entonces, sin música literalmente mi vida no tendría sentido. Me aporta toda la libertad que a veces no se tiene en el día a día por todas las cosas que tenemos en mente. Cuando me pongo a escuchar música, a componer o lo que sea todos los problemas se evaden de momento. Para mí, la música es vida totalmente.

(P): ¿Ha realizado colaboraciones con otros artistas?

(R): Justo hace un año saqué una colaboración con el grupo valenciano Bombai y 'Celebrando', la canción que tengo con ellos, me ha abierto las puertas de muchísimos sitios. He conocido a gente maravillosa, a ellos y al equipo que tengo ahora alrededor. También la oportunidad de los 40 Principales, es una gozada trabajar con ellos y toda la gente nueva que he conocido.

(P): ¿Con quién le gustaría colaborar en algún proyecto?

(R): Soñando por lo alto del panorama nacional me encantaría con Lola Índigo, Ana Mena, Aitana, Lérica, que son un grupo que siempre digo cuando me preguntan porque me encanta su rollo. Entonces, con todos esos, pero especialmente femeninas.

(P): ¿Cuál de todos ellos es más de su estilo?

(R): Especialmente Lola Índigo. Me encanta su concepto, la pasión que pone en todo lo que hace y la forma en que valora a sus bailarines, porque al final, tristemente, no se les valora todo lo que se debería. Yo misma lo vivo en mi piel porque todas mis bailarinas son compañeras mías de la escuela y sé lo duro que es y el trabajo que hay detrás. Me gusta mucho que ella refleje todo eso.

(P): ¿Qué próximos proyectos tiene en mente?

(R): Ahora estamos a tope con la promoción de 'Bulla' y los conciertos que vendrán, de los que pronto anunciaremos fecha. Pero dentro de poquito anunciaremos nueva música de esta línea y a ver qué tal va todo.

(P): ¿Qué consejo da a quienes sueñan con ser artistas?

(R): No es un mundo nada fácil, pero si al final es tu pasión, hay que luchar lo que haga falta para conseguir tus objetivos. Les diría que nunca tiren la toalla, que aunque haya momentos de bajón, como en todas las carreras, aunque especialmente en esta, que es mucho de altibajos, que sigan para adelante porque con esfuerzo, dedicación y la verdad por delante siempre se llega a todos sitios. Mucho ánimo para ellos y seguro que lo logran.