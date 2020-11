La demanda de vivienda protegida en Granada crece más de un 80 %

La pandemia de Covid-19 está trayendo consigo una crisis que nadie esperaba en estos momentos. Ya sea en mayor o menor medida, todos los españoles han visto afectada su situación económica y personal, de manera afectiva o psicológica. Estar lejos de los seres queridos, tener que andar pendientes de no olvidar la mascarilla en casa antes de salir, no tener la libertad de salir a cualquier hora de casa… Y hablando de casa, muchos ciudadanos han tenido problemas con la suya desde que comenzó todo esto. Y es que algunos, durante el confinamiento, se dieron cuenta de que no era fácil pasar las 24 horas del día en unos pocos metros cuadrados, o quizá, al no poder trabajar, tuvieron varias dificultades a la hora de pagar alquileres e hipotecas.

Por eso, y a la vista de que a la economía aún le va a costar remontar, las solicitudes de ayudas no dejan de aumentar. Uno de los grandes ejemplos es la demanda de viviendas de protección oficial (VPO), que desde principios de abril hasta finales de septiembre, en Andalucía ha crecido un 76 %, y en concreto en Granada, más de un 80 %, según se desprende del análisis realizado por el área de estudios de Lacooop.

La provincia granadina ocupa el tercer puesto de la autonomía, por detrás de Málaga y Sevilla, donde la demanda de VPO ha aumentado en un 110 %, y en un 105 %, respectivamente. En el último lugar se sitúa Huelva, con un crecimiento de un 46 %. A nivel nacional, la demanda ha aumentado en España en un 82 % y donde más han crecido las búsquedas de viviendas protegidas ha sido en la Comunidad de Madrid en un 197 %, seguido de Cataluña (+135 %), País Vasco (+124 %), Navarra (+101 %), la Comunidad Valenciana y La Rioja, ambas en un 98 %.

“En un momento como este de crisis económica es fundamental que se facilite el acceso a una vivienda digna a los colectivos con menos recursos financieros y que se elimine la especulación inmobiliaria que existe en torno a este tipo de vivienda”, afirmó la responsable de LacooopEstudios, Mónica Abril Lop. Actualmente, adquirir una vivienda en régimen de cooperativa es una opción segura porque está muy regulada por la ley, la cual no deja margen a posibles fraudes. Cuando estalló la crisis económica en 2008, se dieron múltiples situaciones de promociones fantasmas, precisamente porque detrás no había un gestor de cooperativas profesional que aconsejara a los interesados.

Debido a este creciente interés por acceder a una vivienda a un precio asequible, uno de los objetivos del buscador de cooperativas de viviendas lamadredelascooperativas es informar y ayudar a los ciudadanos sobre las condiciones para acceder a una. “Los requisitos para acceder a este tipo de viviendas sorprenden a muchos, por eso nos gusta insistir en que la forma de adquirir una vivienda en las mejores condiciones es estando informado”, según explicó Abril.

De esta manera, Lacooop ofrece y recopila de forma sencilla y directa toda la información necesaria para saberlo todo sobre qué es una vivienda protegida, qué requisitos se deben cumplir para poder acceder a una, según cada territorio o comunidad autónoma, e incluso facilita una herramienta para calcular el tope anual de la unidad familiar. Asimismo, la Junta de Andalucía también publicó un Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual, con el fin de informar a los ciudadanos.

Acceder a una VPO en Granada

Para poder acceder a una vivienda de protección oficial en la provincia granadina hay que cumplir una serie de requisitos. Para empezar, hay que demostrar que ser mayor de edad e inscribirse en uno de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. Además, si se está interesado en formar parte de una cooperativa de viviendas, se deberá indicar; es una buena opción, pues el precio puede reducirse hasta en un 20 %. Una vez cumplimentada la solicitud, ésta se debe presentar en el registro del municipio en el que se esté interesado en vivir; se puede presentar en hasta dos municipios más, aunque se debe señalar el orden de preferencia de los mismos.

Cabe recalcar que si se presenta la solicitud a título de unidad familiar, todos sus miembros mayores de edad deberán firmar el documento. Asimismo, no se puede ser titular de pleno dominio de otra vivienda (ya sea libre o protegida), salvo excepciones, si así lo contempla la ley por motivos justificados de necesidad. Por último, la VPO adquirida por el solicitante debe utilizarse como residencia habitual y permanente.

La demanda de VPO se puede solicitar de manera presencial o bien, telemáticamente, siempre y cuando el Ayuntamiento del municipio ofrezca esta posibilidad.