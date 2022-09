El delegado de la Junta insta al Estado a "mover ficha" para la mejora de las conexiones por tren

El delegado de la Junta en Granada, Antonio Granados, ha instado este jueves al Gobierno de la Nación a "mover ficha" para que el futuro ferroviario de la provincia sea una realidad, "puesto que es suya la competencia", en referencia tanto a los corredores Mediterráneo y Central como a la conexión con la costa, tras la Mesa del Ferrocarril que ha tenido lugar este jueves en el Ayuntamiento.

Así lo ha señalado Granados en una nota de prensa, en la que ha explicado que ha asistido a la reunión "con la mano tendida, espíritu de consenso y diálogo, pero con una premisa muy clara: los corredores Mediterráneo y Central, y la conexión ferroviaria con Motril son prioritarios para el futuro de Granada".

Desde que se puso en marcha la Mesa del Ferrocarril en el año 2017, "no hemos avanzado mucho", ha apuntado el delegado, quien ha responsabilizado de ello a la "falta de compromiso del Ministerio y del Gobierno de la Nación con las conexiones ferroviarias".

Granados, que ha agradecido el trabajo realizado por los técnicos en relación al estudio funcional pero teme que esto no resuelva nada "porque falta el compromiso del Ministerio para poner dinero sobre la mesa e iniciar, de manera urgente, la tramitación de la licitación de los proyectos constructivos".

En este marco, Granados ha demandado a Renfe el incremento en el número de conexiones entre Granada y Antequera, Sevilla y Almería. También ha llamado la atención sobre la necesaria conexión ferroviaria entre el Puerto de Motril y Granada, con transporte de viajeros así como de mercancía, algo fundamental para "desarrollar el polo logístico ubicado en la zona de Mercagranada, recogido tanto en el Potaug como en el actual plan general de Granada".

El delegado del Gobierno ha afirmado que "una vez más el Estado olvida a Granada, evitando el desarrollo y cambio de modelo productivo al no garantizar ni a corto ni medio plazo el transporte ferroviario ni de mercancías ni de viajeros de una manera competitiva", por lo que ha exigido que se valore inmediatamente la propuesta de sacar a licitación tanto el estudio informativo como el proyecto constructivo del Corredor Mediterráneo, así como la conexión del Puerto de Motril con la ciudad de Granada.

Las infraestructuras ferroviarias se perfilan en la nueva legislatura de la Junta como protagonista ante el interés que ha mostrado la Unión Europea por el carácter limpio de este transporte. Sin embargo, "consideramos que la actual gestión por parte del Estado presenta enormes deficiencias, especialmente en Andalucía", ha asegurado Granados quien, como ya expresó la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, cree necesario favorecer una inversión muy importante en materia de ferrocarril por parte del Estado, "aprovechar todos los fondos, y el interés que tiene Europa en favorecer la construcción de ferrocarril como un medio de transporte limpio, para sacar nuestros coches de la carretera".

Antonio Granados ha puesto de manifiesto en esta Mesa del Ferrocarril que "se necesita más implicación el operador, que es Renfe, e incrementar el número de frecuencias de Granada con el resto de España". También ha manifestado su tristeza al ver que el trazado en Andalucía es el que va más retrasado de Europa.

"Necesitamos tener los proyectos listos y la licitación de la obra con celeridad para que esa infraestructura se complete en Andalucía, seamos competitivos y también nuestro puerto y que se puedan desarrollar zonas logísticas en la provincia de Granada", afirmando que "desde la Junta de Andalucía se buscarán todas las alianzas que sean necesarias, incluso con otras comunidades autónomas, para sacar adelante los corredores ferroviarios Mediterráneo y Central.

Asimismo, Granados ha criticado "la falta de compromiso y de decisión firme" sobre el tren a la costa. "No es de recibo que el de Motril sea el único Puerto del Estado de interés general que no está conectado por vía ferroviaria", y ha puesto de manifiesto la confianza en "que esta Mesa del Ferrocarril nos permita arrojar luz ante esta problemática, pero ya les digo que si el Gobierno de España no se muestra dispuesto a colaborar y tomar la iniciativa, poco vamos a poder resolver en este tipo de reuniones".

Entrena pide al Gobierno "la máxima velocidad" en los proyectos

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha pedido este jueves al Gobierno "la máxima velocidad" en los proyectos para la mejora del tren, en los que ha señalado que hay "voluntad" para dar respuesta a "las grandes infraestructuras" que demanda la provincia, a la par que ha exigido "un compromiso presupuestario detrás", tras la reunión.

Así lo señala en un audio remitido a los medios, recogido por Europa Press, en que el también secretario general del PSOE en Granada ha defendido que estos proyectos "no son cuestión de un año" y que cada ejercicio se están produciendo "avances" en las mismas, en referencia este año a, entre otros, los trabajos en relación con el tramo de Loja, con el "compromiso" del Gobierno para terminarlo.

El año que viene ha señalado que la Diputación volverá a analizar los Presupuestos para que se siga trabajando en esta línea, ha indicado Entrena, que ha agradecido a Adif que haya explicado al movimiento asociativo y a las instituciones presentes --Junta y Ayuntamiento, junto con Subdelegación del Gobierno y la propia institución provincial-- los últimos datos del estudio funcional del eje ferroviario desde Antequera a Granada y con Almería, el denominado Corredor Mediterráneo.

Este era el asunto por el que se convocó la reunión, si bien, también han surgido demandas relativas a la conexión con el Puerto de Motril y la recuperación de la línea entre Guadix y Lorca (Murcia) por Baza, ha explicado Entrena.

Tras la reunión, cabe señalar también que la plataforma ciudadana Marea Amarilla ha señalado que se pone en marcha de nuevo este año por "las dilaciones, el retraso, las promesas incumplidas", y "la vuelta a proyectos chapuceros como la conexión con Almería que de nuevo proyecta una conexión casi mil millonaria para de nuevo solo ahorrar 30 minutos en el trayecto".

Así las cosas, Marea Amarilla "no tiene nada que hacer en esta Mesa del Ferrocarril, que viendo lo visto en las últimas reuniones no nos representa", y "solo" espera del Ministerio de Transportes "la ejecución de lo prometido".