Definidas las semifinales del 75º Campeonato de España Absoluto de Tenis de mesa

Ya se encuentran definidas las semifinales masculinas y femeninas del 75º Campeonato de España Absoluto de Tenis de Mesa, que se celebrarán este jueves 29 de enero, a las 12:00 horas.

Ángela Rodríguez vs Claudia Caymel y Ana García vs Alba Fernández serán las semifinales en el cuadro femenino. Por su parte, el cuadro masculino ha deparado los siguientes enfrentamientos: Carlos Machado vs Carlos Caballero y Moises Álvarez vs Endika Diez.

En el cuadro femenino, la sorpresa ha llegado en manos de la joven segoviana Ángela Rodríguez, quien ha disputado dos partidos impecables para alcanzar las semifinales. Rodríguez superó por la mañana a la alicantina Marina Ñiguez en un ajustado duelo, que se definió en el séptimo set de los octavos de final. En cuartos, la joven palista se impuso a Sofía Barba por 4-2, alcanzando sus primeras semifinales absolutas.

Caymel superó Ana Vertiz en los cuartos de final, donde Alba Fernández ganó a Jana Riera y Ana García cumplió ante Yolanda Enríquez.

La igualdad predominó en los cuartos de final masculinos. Endika Diez ganó a su compañero de equipo Daniel Palacios (4-3). Carlos Caballero remontó a Marc Durán, y confirmó su billete a sus primeras semifinales absolutas en el séptimo parcial, que ganó 11-8. Moisés Álvarez sorprendió al gaditano Jesús Cantero, en un agónico duelo que concluyó la segunda jornada de competición con 4-3. Anteriormente, Carlos Machado fue el primero en alcanzar las semifinales, tras ganar a Alberto Lillo por 4-2.

Las semifinales y finales se podrán seguir EN DIRECTO por LaLigaSports. La final femenina será retransmitida por Teledeporte EN DIRECTO (15:00 horas), y la masculina se podrá ver en diferido en este canal temático de TVE, sobre las 00:00 horas del 31 de enero.