Declaración de la Renta 2021: novedades y plazos

El día marcado ha llegado, la declaración de la renta vuelve y con ella los dolores de cabeza, las cuentas y los problemas del ciudadano corriente. Además, este año llega con novedades, que no son tantas como en años pasados, pero sí que siguen existiendo. El cambio más notorio es el que afecta a la fiscalidad de los planes de pensiones, reduciendo el límite de aportaciones individuales que un mismo contribuyente puede realizar tanto a sistemas de previsión social de cualquier tipo como a planes de previsión asegurados, pasando de 8.000 a 2.000 euros -siempre y cuando el total de aportaciones no supere el 30% de los rendimientos netos del trabajo-. El no cumplimiento de esta regulación puede llegar inclusive a la sanción.

Si no has tenido unos ingresos íntegros que superen los 22.000 euros, no tienes que declarar nada. Solo estás obligado si tus ingresos provienen de más de un pagador, ya que en ese caso el límite es de 14.000 euros -siempre que alguno de esos pagos superen los 1.500 euros- o en el caso de que seas beneficiario del Ingreso Mínimo Vital, en esta situación tienes que hacer la declaración sí o sí.

Para finalizar, saca la libreta y apunta estos consejos que te harán tener una declaración de renta más llevadera:

Si no tienes DNI electrónico o [email protected]: Deberás sacar un número de referencia para identificarte en la web tributaria o mediante la App móvil de la misma agencia. Sin ellos no podrás seguir adelante con el trámite.

Fechas y plazos para realizar la declaración de la renta

Marca estos días en tu agenda: Desde el día 6 de abril existe la posibilidad de modificar o presentar la declaración de la renta vía web o APP; del 3 hasta 5 de mayo se puede solicitar una reunión a través de llamada telefónica; el 26 de mayo se abre la solicitud de presentación presencial; el 2 de junio comienza el plazo para modificar o presentar de manera presencial la declaración de la renta. El 27 de junio finaliza el plazo de presentación y de domiciliación de pago de la renta, el 29 junio acaba el plazo para concertar la cita previa y, finalmente, el 30 de junio es el último día para presentar la declaración de la renta.