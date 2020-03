“Decidí dar a luz sola en el hospital por responsabilidad con la sociedad”

Greta abre los ojos a las 19.50 horas. Ha pasado los últimos 10 meses dentro del útero de su madre y no sabe lo que se va a encontrar fuera. Nada más nacer escucha unos aplausos y el comentario de la matrona y la enfermera que están en la habitación con ellas. “Mira, están aplaudiendo a tu hija”, exclama una de ellas. Su madre, Ana, comienza a reírse y ella que está sobre su pecho siente esa necesidad de sonreír también. Lo que no sabe es que esos aplausos no son para ella, son para el personal sanitario que está atendiendo a su madre y a otros tantos pacientes mientras que fuera de esas cuatro paredes del hospital un virus extraño quiere hacerles daño.

Ésta es la historia que algún día Ana Muñoz contará a su hija Greta. Ella decidió venir al mundo en mitad de un estado de alarma. Cuando la gente no debía salir a la calle y esperaba ansiosa a que fueran las 8 de la tarde para asomarse a las ventanas y balcones de sus casas y agradecer mediante aplausos el esfuerzo de todas las personas que llevaban ya una semana luchando contra ese virus llamado Covid-19.

Su madre también era una campeona. Había decidido ir al hospital sola y mantenerse así en la habitación sufriendo las contracciones sin más acompañamiento que las enfermeras que entraban de vez en cuando para preguntarle cómo se encontraba.

“Es muy duro, pero tanto José como yo decidimos que era nuestra responsabilidad con la sociedad. Él se tenía que quedar con nuestro hijo mayor, Mateo, que no podíamos dejar con los abuelos porque son personas de riesgo, así que decidimos que lo mejor era que yo diera a luz sola en el hospital y que él cumpliera el confinamiento del estado de alarma”, explica Ana, que nos atiende por teléfono mientras da de comer a la pequeña Greta.

Hoy ya vuelve a casa junto a su familia después de cuatro días ingresada “por precaución”. Ambas se encuentran bien, pero los médicos han preferido que se quedara en el hospital para evitar que se pudieran contagiar por coronavirus. “Es lo mejor”, nos dice la orgullosa madre.

“Me mantengo en contacto con la familia a través de videollamadas, porque sé que para ellos también está siendo muy duro no poder venir y darnos un beso o un abrazo, sobretodo a la pequeña, pero ya habrá tiempo de disfrutar de todo eso”, cuenta con voz entrecortada de emoción, a la vez que agradece todo el esfuerzo de los profesionales que la están atendiendo y que le están haciendo más llevaderos estos días de aislamiento.

Y es que la pequeña Greta es una de los 175 niños que han decidido venir al mundo en la provincia de Granada durante estos primeros 10 días de cuarentena. Según los datos ofrecidos por el SAS, han nacido 8 bebés en el hospital de Guadix, 12 en el de Baza, 27 en el de Motril, 63 en el Materno y 66 en el Clínico.