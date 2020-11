Deadfussion destinará todos los beneficios de su nuevo disco a la asociación ‘Ladridos vagabundos’

El artista Virgilio Anguita Pérez, más conocido en su entorno y redes sociales como ‘Deadfussion’, sacará en diciembre su próximo disco sobre música ambient y destinará todos los beneficios del mismo a la asociación de animales ‘Ladridos vagabundos’.

Aunque es natural de Jaén, se instaló en Granada hace cinco años por motivos laborales y se siente “profundamente granadino”.

Virgilio se gana la vida como auxiliar de enfermería y se dedica a cuidar a niños con necesidades especiales. Sin embargo, su verdadera pasión es la música. “Cuando tenía 11 años, le regalaron a mi hermana un teclado al que no hizo ni caso. Un día, lo cogí, empecé a tocarlo y a aprenderme distintas canciones. Con el tiempo, empecé a dominar distintos programas que me permitieron desarrollarme en este mundillo”.

Hace cuatro años publicó su primer álbum y ha tocado en importantes salas de Granada como El Tren o Industrial Copera. Pero su carrera musical no queda ahí. Próximamente, sacará un nuevo disco y destinará todos los beneficios a la asociación de perros ‘Ladridos vagabundos’.

Por la situación actual de la pandemia por Covid-19, en la actualidad se encuentra en ERTE. Sin embargo, no ha dudado en llevar a cabo esta iniciativa. “Ahora mismo no estoy sujeto a ninguna discográfica, así que creo que es el momento perfecto para llevar a cabo este proyecto que llevo pensando mucho tiempo. Las discográficas siempre se quedan con un porcentaje y de esta forma consigo que todos los beneficios vayan destinados a los perros y sus necesidades”, afirma mientras cuenta que también se haría cargo de los gastos de gestión.

‘Ladridos vagabundos’ es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a rescatar, cuidar y buscar nuevos hogares a los perros que, por distintas circunstancias, han sido abandonados por sus dueños. Aunque al principio acogían solo a perros, ahora también se encargan de hacer lo mismo con gatos. Las Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal (FAPAM) determinan que el número de abandonos por año está por encima de los 300.000. Esta cifra equivale a una media de tres animales abandonados cada cinco

minutos en España.

La organización no recibe ningún tipo de subvención económica y se mantiene con dificultades gracias a donaciones de un número minoritario de socios, voluntarios y colaboradores puntuales que ofrecen su ayuda de manera forma desinteresada.

Virgilio afirma que se enteró de la existencia de esta asociación a través de la red social Instagram. “En la historia de una chica a la que sigo, vi que necesitaban dinero para la comida y vacunas para los perros. Entonces decidí ponerme en contacto con ellos para

ofrecerles mi ayuda”, explica.

El álbum con el que recaudará los fondos saldrá tanto en formato físico como digital. “Empecé a crear este disco hace mucho tiempo. Sin embargo, nunca pensé en sacarlo porque es muy personal. Las letras hablan de distintas circunstancias que me han pasado a lo largo de la vida y es algo íntimo. Si no hubiese sido por este proyecto creo que nunca lo habría publicado”.

El artista reconoce que se siente muy vinculado a esta causa porque le encantan los animales, y que el mismo tiene perros y gatos. Además, cuenta que la situación actual de la pandemia también ha influido en esta iniciativa. “Esto nos ha mostrado que tenemos que ayudar a los demás”, destaca.