David Valero y Natalia Fischer dominan el Gran Premio David Valero – Baza

Baza, localidad natal del actual medallista olímpico, David Valero, ha acogido la gran final de la Copa de España XCO, disputada sobre un circuito de 4,8 kilómetros que lleva su nombre, muy variado y con dos zonas muy diferenciadas. El bucle próximo a meta, compacto, muy 'juguetón', repleto de saltos, curvas peraltadas y repechos, y una segunda mitad más de ritmo y con dificultades naturales, que ha marcado las diferencias por su dificultad técnica y física.

En la prueba femenina, rápidamente se destacaron la actual líder, Estíbaliz Sagardoy, y las dos compañeras; Rocío del Alba García, actual campeona de España de la especialidad, y la vigente campeona de Europa de Bikemaratón, Natalia Fischer. En cuarta posición se afianzó en solitario la tercera fémina del equipo y segunda clasificada de la Copa de España, Nuria Bosch, posición que ocuparía hasta meta.

Sagardoy y Fischer se alternaron en comandar el grupo de cabeza, hasta convertirse es un mano a mano entre ellas, con García en tercer lugar. Fischer ha hecho valer sus cualidades escaladoras para desmarcarse de Sagardoy en la larga ascensión por camino que precedía a la sección de senderos rotos, técnicos y polvorientos, para lograr vencer su primer Cross Country de categoría UCI, y además en su tierra.

“¡Súper contenta! Ha sido una victoria satisfactoria. Estoy muy contenta de haber ganado en la localidad de mi compañero de equipo, en un recorrido que era una pasada, y tras haber estado inactiva por enfermedad durante las pasadas semanas”, ha declarado la andaluza con apellido suizo.

Sagardoy con el título casi asegurado antes de inicio de la prueba se ha contentado con su victoria absoluta: “Cuando gané la primera prueba no esperaba llegar hasta aquí de líder. Muy contenta con la carrera de hoy porque ha sido muy dura”.

El protagonismo de David Valero fue más allá de competir en casa jaleado por el público que abarrotó el circuito permanente de la localidad. Dominó la competición, tomando el liderato desde el primer momento, viéndose acompañado por su compañero de equipo, David Campos, en el Start Lap de 3,5 kilómetros que comprendía la segunda mitad del recorrido.

Valero ha ganado ante sus paisanos y Campos, segundo, se ha hecho con la victoria final Sub 23 de la Copa de España. Ever Alejandro Gómez ha ocupado la tercera posición. El líder de la categoría élite, Axel Roudil-Cortintat, no participó pues era matemáticamente el ganador de la general final.

“Estoy muy contento de haber ganado delante de mi gente y de toda la afición andaluza. Ha sido una carrera bonita, muy emotiva y que he disfrutado muchísimo compitiendo en presencia de mi familia y todos los apasionados del Mountain Bike”, ha manifestado el también campeón de España, Valero.