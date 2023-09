David Kramer se incorporará este martes a los entrenamientos de Covirán Granada

La llegada de David Kramer a Granada es inminente. Tras proclamarse campeón del mundo con Alemania este pasado domingo, el alero germano pondrá rumbo a la ciudad de la Alhambra este próximo martes para incorporarse de inmediato a los entrenamientos de los rojinegros.

A diferencia de Cristiano Felicio, que sí contó con varios días desde que finalizó su participación en el Mundial de Japón, Indonesia y Filipinas hasta que llegó a Granada, Kramer no ha querido esperar ni un segundo más para entrar en la dinámica del equipo ante el ya más que próximo comienzo de la Liga Endesa, programado en el caso de Covirán Granada para el próximo 23 de septiembre.

Pablo Pin podrá contar al fin con los doce jugadores que componen su plantilla para esta temporada una vez que el alero alemán se una a la disciplina rojinegra. Así, el plantel granadino arrancará este lunes su quinta y ultima semana de pretemporada.

Los rojinegros se ejercitarán en el Palacio de Deportes todas las mañanas de la semana, además de la tarde del martes. El equipo de Pablo Pin disputará el este próximo sábado su último partido de pretemporada, última prueba antes de afrontar el deseado inicio de la campaña 23/24 de la Liga Endesa el próximo 23 de septiembre ante UCAM Murcia en el pabellón del Zaidín.

En el caso de David Kramer, el jugador alemán contará con casi dos semanas se preparación antes del gran estreno liguero. La parte positiva para Pablo Pin es que el alero ya se encuentra en dinámica de entrenamientos gracias a su participación en el mundial, con el plus de que la carga física no ha sido excesiva al no contar con demasiados minutos durante la competición.