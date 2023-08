David Iriarte: "Espero que sea una temporada tranquila y que pueda aportar más en ataque"

La temporada 23/24 se presenta como un año ilusionante para Covirán Granada. Con una plantilla más física y, a priori, más competitiva, los rojinegros volverán a luchar por la permanencia en su segundo año como equipo de ACB. Se espera que sea un año de emociones fuertes, de finales de infarto como en la campaña anterior y, sobre todo, de muchas alegrías. Todo esto aun está por ver, pero lo que sí es seguro es que será el último año de David Iriarte como jugador y capitán rojinegro.

El mallorquín comunicó en el anuncio de su renovación que sería su última temporada en Covirán Granada, una campaña que arranca con la misma ilusión de años atrás y con la esperanza de poder vivir un año "tranquilo y de continuidad" en el que "las lesiones nos respeten un poco más". El capitán rojinegro analiza la actual plantilla granadina, las expectativas para la presente campaña y explica qué le ha llevado a tomar la decisión de dejar a un lado el baloncesto.

Pregunta: Segunda semana de trabajo con el equipo y con la llegada progresiva de los fichajes. ¿Cómo has visto a los nuevos en estos primeros días?

Respuesta: Los he visto muy bien, al que le ha impactado un poco más es a Evaldas Kairys que está acostumbrado a una pretemporada más larga, más progresiva. Nosotros el tercer día ya estábamos jugando con contacto. Él estaba un poco sorprendido, pero por ejemplo Kwan está muy metido con en dinámica desde el primer día y seguro que lo van a hacer muy bien. Son muy agradables los dos, bastante participativos y seguro que se van a integrar muy bien en el grupo.

P: ¿Qué te han parecido los cambios que ha hecho Covirán Granada este año en su plantilla? En especial las salidas de jugadores muy queridos por la afición como Thomas Bropleh, Petit Niang o Jacobo Díaz.

R: Cada uno busca lo mejor para sí mismo. Thomas y Petit a lo mejor han querido buscar mejores contratos en otros equipos y otras experiencias en Francia y Japón. Me alegro mucho por ellos. Si el club hubiese pensado que lo mejor era que se quedasen hubiesen apostado por ellos. En el caso de Ramón Vilá, Jacobo Díaz y mío, porque me meto en ese saco, supongo que ha jugado en mi favor la continuidad de estos años. Los tres aportamos cosas parecidas y el equipo ha decidido continuar conmigo, que me alegro muchísimo. Creo que vamos a tener un equipo muy solido y espero que las lesiones nos respeten un poco más.

P: Cuando se anunció tu renovación dijiste que sería tu último año como jugador de Covirán Granada. ¿Qué te ha llevado a tomar esta decisión?

R: Es más un tema de convencerme a mi mismo. De la carrera de Medicina solo me quedan las prácticas, pero son incompatibles con el baloncesto por completo. La UGR te permite estar un año sin matricularte, pero si estás un segundo año ya tienes que ser readmitido por un comité y no quiero jugarme mi carrera académica por una decisión no lógica. También me vale para ir despidiéndome yo mismo. Este verano he tenido que decidir si aparcaba la carrera o seguía, que no ha sido sencillo. La medicina si me espera, el baloncesto no. La decisión es por poder acabar la carrera el año que viene y empezar el resto de mi vida como sanitario.

P: En tu último año como rojinegro y como capitán, ¿Qué te pide Pablo? ¿Cuál va a ser tu rol?

R: Bueno Pablo no me va a descubrir nada nuevo a estas alturas, sabe lo que puedo aportar dentro y fuera de la pista. Tengo que liderar al equipo en trabajo, en esfuerzo, en los entrenos voluntarios, dar ejemplo sobre lo que estamos protegiendo que es la historia del club. A nivel personal sí me gustaría aportar más en ataque. El año pasado no terminé de encontrarme cómodo y estoy trabajando en mejorar y que los compañeros puedan confiar en mí y darles seguridad en ataque también.

P: El pasado año fue una temporada llena de ilusión, donde el único objetivo era la permanencia y se sabía que se iba a sufrir mucho por conseguirla. Este año la meta a conseguir es la misma, pero los cambios en la plantilla generan una cierta expectativa, quizás aspirar a algo más, aunque esto sea salvarse a falta de cinco jornadas en lugar de en la última.

R: La liga nos pondrá donde nos merezcamos. El año pasado estábamos a un paso de bajar, a las siete jornadas estábamos a paso de competirle a Madrid y Barcelona el primer puesto... veremos. Lo que sí que está claro es que tenemos tres partidos en casa en las primeras cuatro jornadas. Estaría increíble sacar las tres victorias, pero hay que ir paso a paso, lo que nos interesa ahora es que llegue la gente que se incorporen y que Kramer y Felicio lleguen lo antes posible.

P: ¿Qué aspectos debe mejorar el equipo de cara a esta segunda temporada en ACB?

R: Creo que fuimos el equipo con más perdidas de la liga, eso algo que tenemos que mejorar bastante. Pablo nos insiste en que no pasa nada si las pérdidas son al contraataque por jugar agresivo o por jugar alegre, pero no podemos tener pérdidas en el cinco contra cinco, porque produce ventajas demasiado grandes. Además es muy importante la solidez del uno contra uno y estar seguros en el rebote, algo a lo que Pablo le da mucha importancia como ya se sabe.

P: Por último, ¿Qué le pide David Iriarte a esta temporada?

R: Tranquilidad. Sé que la gente disfruta mucho las emociones fuertes, pero yo le pido continuidad. Me encantaría llegar a Navidad sin haberme perdido ningún entreno, que mis compañeros tampoco se lesionen sigan bien y que nos sigan apoyando tanto como el año pasado que fue una maravilla.