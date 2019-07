Darwin Machís y Yan Eteki cenan juntos… en Granada

Tras las presentaciones de Domingos Duarte el martes y Roberto Soldado el miércoles, parece que las novedades no cesan en el seno del Granada CF. Hace tan solo unos minutos, Darwin Machís ha publicado en su cuenta oficial de Instagram una imagen en la que se le ve cenando junto con Yan Eteki y dos representantes de la agencia You First Sports en un restaurante del centro de Granada.

De esta manera, el fichaje de ambos por el club nazarí sería inminente y podría producirse mañana mismo. Como ya anunciamos en GranadaDigital, el traspaso del ala venezolano estaba prácticamente cerrado a falta de concretar los flecos finales de la operación en la que se desvincularía de Udinese.

Por su parte, el mediocentro camerunés ha sido recomprado en la tarde de hoy por el Sevilla FC tras su paso por el Almería, lo que supone el paso previo a su incorporación a la disciplina granadinista en las próximas horas.