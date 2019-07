Daniel Osanz y Gisela Carrión, campeones de España de Kilómetro Vertical en Sierra Nevada

Daniel Osanz (Aragón) y Gisela Carrión (Cataluña), ambos corredores de Copa del Mundo, hicieron valor hoy en Sierra Nevada su condición de favoritos para proclamarse campeones de España de Kilómetro Vertical en una jornada marcada por el fuerte viento, que obligó a retrasar la carrera y recortar el recorrido por seguridad de los participantes.

Los dos nuevos campeones de España coincidieron en señalar “al viento” como el gran protagonista de la carrera, que dejó el desnivel de la carrera en 950 metros positivos, dentro del reglamento de la prueba.

Para Daniel Osanz, el Kilómetro Vertical de Sierra Nevada ha sido “una carrera de estrategia” en el que desde los primeros metros se ha formado un grupo de 20 a 30 corredores, que se ha ido fragmentando hasta el avituallamiento de mitad de carrera.

“A partir de ahí, he tirado fuerte porque quería intentarlo en solitario. Estaban los mejores, y no he bajado la guardia, por lo que miraba hacia atrás. Cuando hemos alcanzado a los junior, que iban por delante, he ido perdiendo un poco las referencias, pero he logrado mantener las distancias con Antonio Alcalde, que es amigo, y que ha sido segundo”, explicó el corredor aragonés.

Tras el madrileño Antonio Alcalde, segundo, llegó el granadino Jacob Gutiérrez, uno de los corredores andaluces más en forma de 2019.

Gisela Carrión, en cambio, arrancó fuerte desde el principio y dominó el Kilómetro Vertical desde principio a fin. “Era mi primera carrera en Sierra Nevada y cuando hemos visto la previsión de viento me he asustado un poco. Pero a final el viento y la meteo ha sido para todos igual. He salido con fuerza, he tanteado a mis rivales al principio y he visto que me he quedado sola en los compases de la carrera”.

La alcalaína Silvia Lara, ganadora de las dos últimas ediciones del Kilómetro Vertical de Sierra Nevada, fue segunda de Fátima de Diego (Madrid), tercera.

En selecciones autonómicas, la comunidad madrileña en hombres y la andaluza en mujeres se proclamaron campeonas de España.

Durante el fin de semana del Kilómetro Vertical, la estación de esquí y montaña ha acogido las II Jornadas Andaluzas de Carreras por Montaña y el II Simposio de Carreras por Montaña.

El fuerte viento marca la marcha cicloturista al Veleta

Cuatrocientas personas han participado hoy en la actividad cicloturista entre Cenes de la Vega y Sierra Nevada marcada por el fuerte viento que ha obligado a la organización a bajar la meta desde las cercanías del Veleta hasta el Parking de los Peñones, en la cota 2.500 metros.

La marcha no competitiva y con tráfico abierto ha partido a las nueve de la mañana de Cenes de la Vega en tandas de cuarenta y cincuenta ciclistas, entre los cuales hubo 196 que también habían participado ayer en la Sierra Nevada Límite, con lo que optaban a la clasificación ‘Escalador Titanium’.

A pesar de que el de hoy no ha sido un evento de competición, el mejor crono ha sido el logrado por el cordobés Francisco Rodríguez Pozo, que ha invertido un tiempo de 1:20:21. El mejor en la categoría Titanium ha sido el vencedor ayer en la Límite, Daniel Arenas Cano (Bewor C.D.), cuarto en la jornada de hoy.

En mujeres el mejor tiempo del domingo lo ha logrado María Trinidad Ruiz Martínez (Club Ciclista la Purísima), que ha parado el reloj en 01:54:32 y también se ha hecho con el primer puesto en la clasificación Titanium.