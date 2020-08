Curro Albayzín mantiene viva la llama de Lorca en el 84 aniversario de su fusilamiento

Este 18 de agosto habrá tenido lugar la Velada Flamenca anual en homenaje al poeta Federico García Lorca. Su fusilamiento este día pero en el año 1936, despertó un legado que llega hasta nuestros días, manteniendo presente año tras año su obra, su vida y su recuerdo. Curro Albayzín fue, junto con otros amigos, el primero de España en llevar su trayectoria por bandera y comenzar a rememorarlo. El ansia de libertad subyacente en la época, a caballo entre el fin de la dictadura y el principio de la democracia, los movió a trasladarse al Barranco de Víznar, denominado como Lugar de Memoria Histórica; con miedo por la represión, pero con el deseo de no dejar que muriese su obra junto con su cuerpo.

GranadaDigital ha estado en la ‘Cueva de Curro‘ en este día señalado para vivir con él este recuerdo al poeta de una manera diferente y no por ello menos sentida. Un lugar que recoge la historia viva del Sacromonte y que, en cada rincón, no falta un detalle dedicado a Lorca. Cueva de talla internacional a la que todo el que pasa por allí toca a la puerta para saludar al gitano rubio de ojos claros.

“Nos juntamos por primera vez en el 74 un puñado de amigos con muchas ganas de libertad”, relata. Al principio, fue arriesgado y durante el año 75 tuvieron que dejar de hacerlo ante las represalias y la insistencia de conocer el motivo de esas reuniones clandestinas. Desde el 76, ya muerto Franco, hasta nuestros días se viene celebrando este encuentro en el que flamencos y gente venida de todas partes de España, País Vasco, Madrid, etc. llegan hasta Granada solamente para vivir este momento. Curro cuenta a este medio que Antonio Canales, ahora en Granada venido expresamente para el homenaje después de tantos años queriendo acudir, no va a poder participar; “esto, resulta muy doloroso, todos tenemos que entenderlo, pero esperemos que el año que viene sea posible”, cuenta con melancolía.

En esta Velada, normalmente se congregan en torno a la música, los poemas y la pena mezclada con la alegría de recordarlo. “Es un homenaje que no tiene megafonía, ni escenario preparado, ni luces. Vienen artistas de todas las clases, como Carlos Cano, Lagartija Nick, Margarita Lozano, Pepe Sacristán, y muchos más. También siguen acudiendo, porque yo se lo he inculcado desde pequeños, flamencos como Marina Heredia o Juan Andrés Maya”. Así relata los rostros conocidos que se unen a la causa. ‘Lorca eran todos’ es el lema que figura en el monolito donde se estiman que podrían estar los restos de más de 2.000 fusilados. En este punto, cuenta Curro “cada uno hace lo que siente. Cualquier persona recita, canta y es un homenaje muy íntimo. Hemos recibido muchas críticas, sobre todo cuando murió Franco, pero nosotros hemos seguido todos los años y no hemos faltado ninguno, excepto este”.

Este artista granadino de pura cepa, nacido en el Sacromonte, se ‘prenda’ de Federico García Lorca y su obra que denomina como ‘genial’. “Tenemos que recordar a nuestro poeta amado, que podía haber continuado escribiendo una obra maravillosa, más de la que hizo. Cómo hablaba de las flores, de la luna, y el surrealismo fue maravilloso”. Porque, dice contundente, que el arte te llena el alma. “No solo sirve para darnos de comer, sino también para llenar los sentidos”, afirma entusiasmado. Los flamencos, cuenta, que prefieren el Romancero Gitano, “porque si Lorca tiene una cosa es que sin haber escrito para nosotros, sus letras se adaptan perfectamente ‘a la medida’ de la música”, explica a la par que se arranca a cantar. Primero, un verso por Camarón: “Abierta estaba la rosa con la luz de la mañana”; después, un tango de su cosecha: “Federico García Lorca, no te podemos olvidar, los gitanicos de España no paramos de llorar. Y siempre miramos al cielo porque tú estás en la gloria”.

La vida se apaga pero la historia sigue viva. Y mientras existan almas candentes como la Curro Albayzín, el recuerdo lejano seguirá siendo memoria, y Lorca seguirá presente en él y en las próximas generaciones. En esta ocasión, ha elegido recitar para este medio ‘Muerte de Antoñito el Camborio‘. Como reza en sus versos, “Tres golpes de sangre tuvo, y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir”. Tal y como afirma, “mataron su cuerpo pero no mataron su poesía”.