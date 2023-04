La Cumbre Europea de Granada contará con un centro de visitantes

El Ayuntamiento de Granada avanza en los preparativos para garantizar el éxito de la Cumbre Europea de octubre, la cita más importante de la Presidencia española de la Unión Europea que reunirá en la capital a los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Si hace un mes el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo una reunión el Consistorio para trazar las líneas generales de la seguridad, el Gobierno ha informado ahora de que Granada acogerá desde el mes de julio un Centro de Visitantes móvil promovido por el Consejo de la UE.

Instalado entre julio y diciembre, coincidiendo con las fechas de la Presidencia española de la UE, el Centro de Visitantes estará ubicado en la Plaza del Humilladero, una zona de gran afluencia y tránsito de personas, tanto granadinos como visitantes. Desde este nuevo espacio se explicará a los ciudadanos qué es el Consejo de la UE, se informará sobe las funciones que desempeña el país que ostenta semestralmente la Presidencia y se ilustrará sobre las prioridades que marcarán la Presidencia española de la Unión Europea en 2023.

"La idea, según nos han transmitido desde el Gobierno es implicar a la ciudadanía en la importancia que esta cumbre tiene no solo para Granada sino para todo el mundo", ha explicado el alcalde, Francisco Cuenca. "No olvidemos que no sólo recibiremos en Granada a los 27 socios de la UE, sino a otros 17 miembros de la Comunidad Política Europa que no pertenecen al club comunitario. Entre los mandatarios invitados están, por ejemplo, el primer ministro británico, Rishi Sunak, el presidente turco Erdogan, o el Volodímir Zelenski", ha detallado.

Cuenca, quien ha recordado que "realmente son dos cumbres las que se van a celebrar en Granada" - el día 5 tendrá lugar la cumbre de la Comunidad Política Europea con la participación de 47 miembros y el 6 la de Jefes de Estado- ha destacado el trabajo del Ayuntamiento "para demostrar la extraordinaria capacidad organizativa y de gestión de esta ciudad en un momento en el que todo el mundo va a estar mirando a Granada".

En este sentido, ha informado de que Televisión Española, que cubrirá en directo el evento desde Granada, se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para buscar conjuntamente los mejores emplazamientos para llevar a cabo las transmisiones. "No vamos a dejar nada al azar", ha incidido, "para mostrar al mundo no solo la riqueza patrimonial única de una ciudad que ha sido referente de la convivencia de las tres culturas monoteístas, sino nuestra seriedad organizativa, compromiso con los valores europeos y capacidad de gestión", ha concluido.

El Centro de Visitantes ya se presentó en países que anteriormente presidieron el Consejo de la UE, como Francia o República Checa, donde la iniciativa tuvo una buena acogida por parte de la ciudadanía.