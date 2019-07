Culmina en Salobreña el campeonato de España de ajedrez de jóvenes

Los campeonatos de España de ajedrez de jóvenes, de las categorías sub 8 a sub 18, han llegado este sábado a su fin en Salobreña con la entrega de los trofeos a los primeros clasificados por parte del delegado provincial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio Jesús Castillo. A lo largo de seis semanas se han disputado en el hotel Salobreña Suites de esta localidad granadina las diferentes partidas con la participación de más de 800 ajedrecistas de todas las federaciones autonómicas, destacando entre ellos la élite joven del ajedrez español, en especial el ajedrecista aragonés Pedro Ginés, actual campeón del mundo sub 14.

La competición deportiva ha finalizado con la disputa del campeonato sub 18, con un total de 131 ajedrecistas, cerrando así un ciclo que comenzó hace mes y medio con los diferentes campeonatos que se dividen en franjas de edad de dos años empezando en sub 8 y jugándose una franja de edad cada semana. Es de destacar que por primera vez en un campeonato de España ha resultado ganadora en la categoría sub 16 rápido una chica, la ajedrecista María Eizaguerri.

Por último, es importante reseñar que Salobreña seguirá siendo el epicentro del ajedrez con la celebración, del 10 al 14 de septiembre, del Campeonato Mundial de Jóvenes en sus modalidades de ajedrez rápido y Blitz.