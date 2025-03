Cúllar Vega pide que se paralice el proyecto de la Zona de Baja Emisiones de Granada

El Ayuntamiento de Cúllar Vega se ha sumado a la cada vez más extensa lista de municipios granadinos que han solicitado al Ayuntamiento de Granada la paralización inmediata del proyecto de la Zona de Baja Emisiones -ZBE-, al entender que afecta directamente a este municipio metropolitano y a la vida de sus vecinos.

“El municipio de Granada se integra en un área metropolitana, por lo que es evidente que la determinación de la zona de baja emisiones debe establecerse con una planificación conjunta y coordinada entre todos los municipios que conforman dicha área, y no de manera unilateral”, ha señalado el alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez.

“El acceso de la ciudadanía del resto de los municipios a la capital se hace totalmente necesaria por la infinidad de servicios públicos que en ella se prestan, así como la existencia de fuertes relaciones comerciales y profesionales existentes entre las vecinas/os de todos los municipios del entorno metropolitano”, indican las alegaciones presentadas por el Consistorio cullero.

“Con la delimitación realizada y los criterios de acceso establecidos por el Ayuntamiento de Granada, la ciudadanía del resto de los municipios no podrá acceder en vehículos de una determinada antigüedad a servicios sanitarios como controles de maternidad, cuidados paliativos, control diabético, rehabilitación, atención geriátrica, etc. Dejando incomprensiblemente al margen centros hospitalarios tan importantes como el Hospital de Traumatología o el Virgen de las Nieves. Y, según el recorrido de actuaciones políticas y administrativas en materia de sanidad que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía está mostrando durante los últimos años, tendente a una privatización y externalización de dichos servicios, debería también tenerse en cuenta el acceso a los centros de diagnóstico privado u hospitales como San Juan de Dios y San Rafael”, ha destacado el regidor.

“Además, el proyecto de ZBE afecta gravemente al sector de trabajadores, especialmente al colectivo de autónomos que si no tiene su domicilio fiscal en Granada no podrán acceder con su vehículo a la prestación de sus servicios, entrega de bienes…, en contraposición a los residentes en Granada, que podrán libremente desarrollar su actividad sin ninguna limitación, incluso en el resto de los municipios del área y de la provincia en una clara vulneración de la libre competencia”, algo que no podemos entender, un vehículo no contamina más o menos dependiendo de donde pague el rodaje, ha señalado el primer edil.

Tampoco se ha tenido en cuenta el acceso del personal de trabajo y alumnado en una institución tan importante y de tanta repercusión económica y social como es la Universidad de Granada, ni se ha acompañado el proyecto de un plan de transporte público pensado para facilitar el acceso a estas zonas, con una disminución de precios y aumento de frecuencias acorde con estas nuevas restricciones. Además esta discriminación hará que muchos vecinos de la provincia busquen inscribirse en Granada para poder liberar a sus vehículos de esta restricción, algo que también creará una merma en las arcas de los municipios.

“Por todo ello, pedimos que la Zona de Bajas Emisiones se haga de manera justa, evitando perjuicios desproporcionados a la ciudadanía de los municipios del Área Metropolitana y garantizando que todos los habitantes tengan los mismos derechos de movilidad, e igualdad de condiciones para el desarrollo económico y laboral de los habitantes de Cúllar Vega”, señala el alcalde cullero.