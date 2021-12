Las cuentas del Granada CF: 16 millones de deuda y 60 de presupuesto para la temporada

Patricia Rodríguez, directora general del Granada CF ha adelantado este jueves la situación económica y el presupuesto con el que cuenta la entidad rojiblanca. A falta de ser aprobado por la junta de accionistas, el club cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros para la temporada 2021/2022. Respecto a la pasada campaña, las cuentas presentan un superávit de tres millones, aunque echando la vista aún más atrás, en concreto a la temporada 19/20, existe un resultado negativo con un millón de euros de déficit debido a la pandemia del coronavirus y a la ausencia de ingresos por parte de los derechos de televisión.

Del presupuesto actual, un 85% procede de los derechos televisivos, un 10% por patrocinios y el 5% restante de abonos y entradas de los partidos que se disputan en Los Cármenes. A priori, las cuentas salen, pero la directora general del club ha anunciado que la entidad presenta un fondo de maniobra negativo de 16 millones de euros. Ante esta situación, Patricia Rodríguez ha asegurado que la entidad granadina "ha reducido en todo lo posible los gastos a nivel operativo y se ha pedido una financiación de 4 millones para solventar ciertos pagos", en concreto el de los derechos de jugadores comprados con anterioridad.

El objetivo de la dirección del club es "cerrar la temporada con un resultado cero, queremos ordenar la situación en la que nos encontramos y a partir de ahí seguir creciendo con unas bases sólidas. Trataremos de conseguir fondos por dos vías, una por la financiación y otra por la reducción de gastos, lo que no queremos es que nos ahogue. Lo importante es invertir a largo plazo y pensar no solo en esta temporada, sino también en las siguientes".

El panorama con el que se encontró Patricia Rodríguez al llegar al club no fue sencillo, de hecho ha reconocido que "el comienzo no fue sencillo y el mercado de fichajes en el contexto de la pandemia fue muy complejo, pero ahora se están reordenando las cosas y el club está en una buena situación económica". Respecto al dinero destinado a la compra de jugadores, la directora general del club ha detallado que son 28 millones los que se han invertido en la adquisición de cinco jugadores, aunque no ha querido detallar el nombre de estos.

Respecto al mercado invernal, Patricia Rodríguez no cierra la puerta a alguna incorporación aunque reconoció que "tenemos margen de maniobra, pero es un mercado bastante complicado. No es fácil hacer buenas incorporaciones, si se da una buena oportunidad la llevaremos a cabo".

Pasando a los fondos CVC, la entidad rojiblanca ve con buenos ojos la entrada de este capital ya que "posibilita tener recursos de manera inmediata. No impactaría de lleno en las deudas del equipo ya que este dinero está destinado a invertir en otros aspectos como las infraestructuras. Nuestro objetivo inicial pasa por la ciudad deportiva y por incrementar las horas disponibles de los campos. Es un punto clave para el desarrollo del primer equipo tanto masculino como femenino y para que todos nuestros equipos, en un futuro a medio plazo, puedan trabajar ahí. El hecho de que entre el CVC es una ayuda y acelerará todos los planes que tenemos previstos".

Por último, en relación a la operación Líbero, Patricia Rodríguez se mostró tranquila y aseguró que "no creemos que vaya a impactarnos, no tenemos seguridad de que tengamos que pagar, pero no creemos que exista ese riesgo".