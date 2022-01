Las cuentas del Covirán Granada para disputar la Copa Princesa

La inesperada derrota del Covirán Granada el pasado domingo ante Cáceres ha cambiado drásticamente el panorama de los rojinegros de cara a disputar la Copa Princesa. Antes del choque contra los cacereños, las posibilidades de jugar el trofeo e incluso de albergarlo en el Palacio de Deportes eran muy amplias, sin embargo, al no cosechar la victoria ahora los granadinos deben estar más pendientes que nunca de lo que hagan sus perseguidores en la tabla.

Contando con Covirán Granada, son cuatro los equipos que pueden disputar la Copa Princesa, e incluso cinco si se cuenta con Palencia, aunque el aplazamiento del encuentro que debía disputar contra Iraurgi SB el pasado domingo ha complicado, y mucho, el calendario del conjunto castellano leonés y casi se podría dar por descartado.

A los rojinegros tan solo les queda un partido por disputar de la primera vuelta de la LEB Oro. Este será el correspondiente a la jornada 16 y se jugará el próximo 13 de febrero contra Almansa. Si los de Pablo Pin hacen los deberes y consiguen la victoria, el acceso a la Copa Princesa está prácticamente asegurado con 13 victorias y 4 derrotas. Independientemente del resultado, estos son los equipos y las cuentas que Covirán Granada deberá tener en cuenta en las próximas semanas:

Movistar Estudiantes

Los madrileños son en este momento líderes de la clasificación con 13 victorias y 2 derrotas. Su victoria del pasado domingo ante Oviedo y la derrota de los rojinegros ha hecho que el conjunto de la capital se posicione como el equipo con más posibilidades para jugar la Copa Princesa y, además, poder albergarla en el Wizink Center. A Estudiantes aún le quedan dos encuentros para cerrar la primera vuelta, contra Guipuzkua y Palencia, ambos fuera de casa. A los madrileños solo les hace falta ganar uno de los dos partidos para asegurarse su participación en el torneo y además celebrar la final en su pabellón. Por el contrario, si pierden los dos partidos y Covirán Granada vence a Almansa, la Copa Princesa se jugaría en el Palacio ya que el basket average está a favor de los granadinos.

Oviedo

Unicaja Banco Oviedo se coloca tercero en la tabla con 10 victorias y 5 derrotas y podría ser, junto con Palencia, el equipo que menos posibilidades tiene de disputar el trofeo. En el calendario de los gallegos aún quedan dos partidos por jugar, el primero contra Girona (9 febrero) y el segundo contra Lleida (13 febrero). Será este último uno de los más importantes de las próximas semanas ya que enfrentará a dos claros aspirantes a la Copa Princesa. Si Oviedo vence en ambos encuentros, su balance al final de la primera vuelta sería de 12 victorias y 5 derrotas. Nuevamente, en esta alternativa Covirán Granada depende de sí mismo, si gana no tiene porqué preocuparse de lo gallegos, pero si pierde, Oviedo ocuparía la segunda posición (sin tener en cuenta a Lleida aún) ya que el basket average está a favor de los del norte.

Lleida

El conjunto catalán es, probablemente, el equipo que más problemas le puede traer a los rojinegros. Lleida aún tiene cuatro partidos por disputar y, actualmente, cuenta con un balance de 10 victorias y 3 derrotas. La única parte positiva es que uno de esos partidos, el que los enfrenta a Melilla, aún no tiene fecha y puede ser que no se pueda disputar antes del 20 de febrero, fecha en la que se cerraría la primera vuelta de la competición. En el caso de no se jugase este partido y Lleida consiguiese vencer en las otras tres jornadas, su balance final sería de 13 victorias y 3 derrotas, por lo que Covirán Granada saldría ganando en esta situación. Sin embargo, si el partido contra Melilla se programa para antes del 20 de febrero y Lleida consigue la victoria, los granadinos estarían fuera de la Copa Princesa al tener una victoria menos.

Estas son todas las alternativas que se presentan para el Covirán Granada. La derrota ante Cáceres ha cambiado un poco la hoja de ruta de los rojinegros, pero aún es posible jugar la Copa. Lo fundamental será vencer a Almansa y esperar al menos una derrota de Lleida en el caso de que disputase los cuatro encuentros que tiene aplazados. Mientras tanto, solo queda esperar hasta mínimo el 13 de febrero para conocer el devenir de los granadinos.