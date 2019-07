Cuenca insta a Vox a que “se moje” y vote contra la nueva estructura de gobierno de Granada

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, ha instado a Vox a que, si realmente está “arrepentido” de haber favorecido la investidura de Luis Salvador (Cs) y el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos, “se moje” en el pleno de organización y vote en contra de la estructura que han pactado ambas formaciones para este mandato.

Cuenca se ha pronunciado de este modo en rueda de prensa después de que el martes Vox se mostrara abierto a “cualquier escenario” ante una hipotética moción de censura una vez que ha dado por rotos los acuerdos a los que llegó para apoyar un gobierno de centro-derecha en esta ciudad andaluza.

A preguntas de los periodistas, el portavoz socialista ha recalcado que “ahora mismo el escenario que está sobre la mesa” es ir “dando pasos” y el primero es que Vox “se retrate y se moje” diciendo “no al despropósito y el desgobierno” que plantean Cs y PP al proponer la creación de una vicealcaldía, siete tenencias de alcalde y al depositar Urbanismo en manos de los ‘populares’ pese a estar abiertas varias causas judiciales por su pasada gestión.

“A partir de ahí no está cerrado ningún escenario”, pero “yo no voy a hablar con nadie que no diga que no a esta desvergüenza”, ha matizado Cuenca al ser repreguntado sobre una posible moción de censura, respecto a la que ha advertido de que lo principal es el interés de los ciudadanos y la garantía de que “con Granada no se juega”.

Cuenca ha lamentado que “no haya pasado ni un mes desde la toma de posesión de Luis Salvador” y ya se haya producido “la primera crisis de gobierno” al darse cuenta Vox “de la clase de personajes” que son, ha dicho, el actual regidor y el que fuera candidato del PP a la alcaldía, Sebastián Pérez.

Ha advertido no obstante a la formación liderada por Santiago Abascal de que “ellos eran conocedores” antes del pleno de constitución de que se estaba “jugando al póquer” con Granada y “cambiándola” por otras ciudades, pese a los cual votaron a favor de que el candidato de Cs accediera a Alcaldía.

Les ha advertido así de que si venían a regenerar la política “han propiciado todo lo contrario” y les ha emplazado a “dar el paso y votar no en el pleno de organización a la ofensa a la que Cs y PP están sometiendo a esta ciudad” si es que “de verdad están arrepentidos”. A partir de ahí, ha dicho, “abrimos escenarios, que hay varios”.