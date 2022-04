Cuatro trabajos de profesionales del San Cecilio, premiados por la Real Academia de Medicina

Cuatro trabajos de investigación en los que han participado profesionales del Hospital Universitario Clínico San Cecilio han sido premiados por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental (Ramao) dentro de su convocatoria 2021.

En concreto, los galardones fueron entregados a los responsables de Dermatología, Ricardo Ruiz Villaverde, y de Radiodiagnóstico, José Luis Martín Rodríguez; Adolfo de Salazar, farmacéutico del servicio de Microbiología; y, Mario Rivera Izquierdo, especialista interno residente de Medicina Preventiva y Salud Pública.

Los trabajos reconocidos son multidisciplinares y multicéntricos y tienen como elemento común el coronavirus SARS-COV-2, ya que están dedicados a investigar diferentes aspectos del Covid-19 como sus manifestaciones cutáneas, su diagnóstico combinando el uso de radiografías con inteligencia artificial, la presencia de síntomas persistentes tras la hospitalización y el desarrollo de nuevas técnicas para multiplicar la capacidad de diagnóstico de los laboratorios de Microbiología.

El director gerente del Clínico San Cecilio, Manuel Reyes, felicita a todos los profesionales premiados y subraya “el importante trabajo investigador llevado a cabo por los profesionales del hospital, haciéndolo compatible con la intensa labor asistencial derivada de la pandemia y buscando siempre soluciones que nos permitieran ofrecer una mejor y más completa atención al paciente”.

Reconocimiento a la aplicación de inteligencia artificial al diagnóstico del Covid-19

El estudio COVIDGR Dataset and COVID-SDNet Methodology for Predicting COVID-19 Based on Chest X-Ray Images fue premiado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental. José Luis Martín, responsable de Radiodiagnóstico, recogió el reconocimiento en representación del equipo de investigadores de ciencias de la computación de la Universidad de Granada dirigidos por el catedrático Francisco Herrera y de los profesionales del Clínico San Cecilio que participaron en él.

El trabajo se realizó en la primera ola de la pandemia de Covid-19 cuando había escasez pruebas diagnósticas y con el se pretendía según Martín, “crear una herramienta de inteligencia artificial, rápida, barata, sensible y accesible, para el diagnóstico del Covid-19 basada en los hallazgos que esta enfermedad muestra en las Radiografías de tórax y que, además, nos permitiera gradar la gravedad de la afectación pulmonar de los pacientes. Por último, la herramienta facilitAba la creación de un repositorio de libre acceso de imágenes correctamente etiquetadas que pueda facilitar el trabajo a otros investigadores.

El reconocimiento es, para el responsable de Radiodiagnóstico, “una enorme satisfacción ya que premia un trabajo innovador en nuestro medio que se realizó con el esfuerzo de muchas personas y que se hizo con el objetivo desinteresado de buscar una herramienta que ayudara en el screening y en el triaje de los casos de COVID que colapsaban el sistema sanitario”.

Premio 'Juan Antonio García Torres' para un estudio dermatológico

El artículo Classification of the cutaneous manifestations of covid-19: a rapid prospective nationwide consensus study in spain with 375 cases presentado por Ricardo Ruiz Villaverde, responsable de Dermatología, logró el premio al mejor artículo científico.

Es un trabajo multicéntrico de 25 dermatólogos españoles liderados por las doctoras Galván Casas y Catalá que se ha convertido, según Ruiz Villaverde, en “uno de los trabajos dermatológicos más referenciados con más de 1.500 referencias ya acumuladas y punta de lanza del conocimiento existente sobre las manifestaciones cutáneas del Covid-19”.

El artículo presenta una revisión bibliográfica de estas manifestaciones en la piel como consecuencia del Covid-19. Posteriormente, se mencionan los diversos engranajes fisiopatológicos que se han postulado hasta el momento y su posible relación con los hallazgos de la enfermedad en la piel. Por último, se propone una clasificación de las manifestaciones cutáneas según mecanismos fisiopatológicos de base y pronóstico de la enfermedad.

Premio para la investigación en Microbiología

El trabajo Sample pooling for SARS-COV-2 RT-PCR screening logró el Premio ‘Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos’ que fue recogido por Adolfo de Salazar, farmacéutico del servicio de Microbiología del Clínico San Cecilio. En palabras de De Salazar este premio es “un reconocimiento al esfuerzo por la investigación y la mejora de gestión de los recursos, que realizaron los muchos investigadores que forman parte de este estudio durante el periodo de pandemia, así como a los servicios de Microbiología de los hospitales”.

Se trata de un estudio multicéntrico con el que se ha demostrado la la alta eficacia de la técnica del pooling para la detección de SARS-CoV-2 a través de diferentes metodologías, incrementando la capacidad de diagnóstico de los laboratorios de Microbiología. Este trabajo, en el que se han empleado muestras de más de 3.500 pacientes, fue publicado con un alto nivel de impacto en Clínical Microbiology and Infection, una de las revistas más prestigiosas en las categorías de Microbiología y de Enfermedades Infecciosas.

Premio para la investigación en Salud Pública

El trabajo Sequeale, persistent symptomatology and outcomes after COVID-19 hospitalization: The ancohvid multicentre 6-month follow-up study logró el Premio Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental que fue entregado a Mario Rivera Izquierdo, especialista interno residente de Medicina Preventiva y Salud Pública.

El estudio premiado está realizado en cooperación por distintos servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública de Andalucía (Clínico San Cecilio, Hospital de Puerto Real, Hospital Reina Sofía y Complejo Hospitalario de Jaén) y en él se analizan en detalle la presencia de síntomas persistentes tras la hospitalización por Covid-19. A lo largo del trabajo se identifican una gran variedad de síntomas así como sus potenciales asociaciones con el retorno a urgencias y la rehospitalización, para optimizar las estrategias de seguimiento tras el alta hospitalaria.

Sobre el premio, Rivera destaca que es “un gran orgullo ya que conlleva la concesión a título personal de Académico Correspondiente de la Ramao cuya actividad “siempre he seguido muy de cerca gracias a la motivación de Antonio Campos, anterior presidente”. Rivera señala, además, que “este premio vuelve a reforzar el interés y la importancia de la investigación desde la perspectiva de la medicina preventiva y la salud pública durante la pandemia”.