Güéjar Sierra sufre un total de cuatro incendios este verano

Los incendios no han renunciado a tener siempre en alerta al municipio de Güéjar Sierra este verano. Hasta ahora, han sido un total de cuatro incendios los que se han producido en este municipio. El último ha sucedido este lunes por la tarde, que se ha declarado sobre las 16:12 horas. Con incendios en diversos parajes del municipio desde junio, el Infoca todavía no ha confirmado las causas, aunque fuentes municipales no descartan la idea de que alguno fuera intencionado.

Aunque exista esa posibilidad, sí que es cierto que las “temperaturas influyen muchísimo”, además de que “el terreno está bastante seco y las temperaturas son muy altas“, explican las fuentes municipales a GranadaDigital. A esto se le añade que en las zonas donde han sucedido los incendios “hay fuertes corrientes de aire”, lo que propicia que el fuego se expanda rápido.

El municipio está localizado en un lateral del valle del Genil con pendientes muy elevadas y con poco espacio. Esto favorece el rápido avance del fuego. Relacionado con esto, las fuentes municipales han comentado que sobre el incendio de la semana pasada en el paraje Carril de La Argumosa “en menos de cinco minutos el fuego se levantó 100 metros para arriba“.

Eso sí, agradecen la suerte de que el Infoca actúa muy rápido, sobre todo el que sucedió en el Camino del Castañal. “No había otro incendio grande y pudieron venir cuatro helicópteros y dos aviones, entonces se extinguió bastante pronto”, explican las fuentes.

El problema es que a día de hoy no se saben oficialmente los causas de los incendios. “Se puede suponer cuando es en una finca que es privada o al lado de un camino, pero no se puede asegurar hasta que el Infoca sepa el origen”, aclaran las fuentes municipales. Es cierto que son muchos incendios en poco espacio de tiempo, pero por ahora solo se puede suponer.