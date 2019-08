Cuando la Fuente de Los Gigantones no estaba en Bib-Rambla

Muchos no se pueden acordar porque no habían nacido. Otros tendrán un vago recuerdo, fruto de las transformaciones urbanísticas que ha sufrido la ciudad de Granada en el último siglo. Pero, la ubicación actual de la Fuente de Los Gigantones no estuvo siempre en Bib-Rambla. Fue Gallego Burín el que decidió trasladar su ubicación a la que hoy en día conocemos.

“Imaginen una larga vía, tan larga que cincuenta coches de caballos pueden pasar por ella de frente, teniendo a los lados, otras vías pequeñas bordeadas de una larga fila de árboles que forman a una gran altura una inmensa bóveda tan compacta, que no dejan pasar un rayo de sol, y a los extremos de la vía central, dos fuentes monumentales”, escribía el viajero italiano Edmundo dAmicis en 1872, tras su visita a la ciudad de la Alhambra.

Una de estas fuentes a la que se hace referencia es la de Los Gigantones. Una obra hecha con materiales de Sierra Elvira que era la protagonista del convento de San Agustín, donde hoy se levanta el mercado municipal. Su extracción, como la de muchas otras, tiene como artífice a la desamortización de Mendizabal. Aún así, su belleza se valoró por encima de su ubicación en aquel entonces, por lo que fue colocada en el lugar que hoy ocupa la Fuente de las Granadas.

Más tarde fue sustituida por el monumento a Colón, que hoy corona la Gran Vía, por lo que fue trasladada al extremo del Paseo del Salón más próximo a Puente Verde. Una fuente de idas y venidas, pero que ha perdurado hasta nuestros días.