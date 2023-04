Los errores más frecuentes al tomar medicamentos, según la OCU

Según una definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los llamados 'errores de medicación' son aquellos incidentes evitables que pueden causar daño al paciente o provocar un uso inadecuado de los medicamentos.

Cómo nadie está libre de equivocarse al medicarse, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) hizo una encuesta para analizar cuáles son los errores más frecuentes entre los españoles. De acuerdo con los datos, uno de cada cuatro personas admite ya haber experimentado un error de medicación.

¿Cuáles son las causas para los errores?

La encuesta observó cuáles son las causas más frecuentes que llevaron al error de medicación, es decir, a los factores que más responsabilidad atribuyen los españoles del equívoco. Un 23% de los entrevistados decidieron que el medicamento recetado no era adecuado para sus condiciones, el 20% afirmaron que les habían recetado un medicamento equivocado, es decir, otro diferente con un nombre similar. El hecho de recetar un medicamento que tenía contraindicaciones con otros tratamientos fue apuntado por el 19% de las personas y un 18% revelaron que fue recetada una dosis no correspondiente. Finalmente, un 16% contaron que la duración del tratamiento estaba equivocada y un 14% aseguraron que el medicamento recetado les causaba alergia.

Además, también hay fallos identificados que son vinculados con los farmacéuticos: un 13,5% de los españoles señaló que le habían dispensado en la farmacia un medicamento equivocado y un 9% que le habían dado unas pautas incorrectas para seguir el tratamiento.

Los seis errores más frecuentes

Los antibióticos son los que ocupan el primer lugar del listado del tipo de medicaciones que más generan errores, con un 27%. Le siguen los fármacos para problemas respiratorios (12%) y cardiovasculares (11%).

Los datos también enseñaron los errores propios (paciente o cuidador) más frecuentes entre los encuestados. La mayor parte de ellos (37%) decidieron que no respetaron la duración del tratamiento recetado o recomendado y un 26% contaron que no siguieron las restricciones sobre la toma de ciertos alimentos o bebidas, como el alcohol. El 23% tomaron dosis mayores o menores de la recomendada o no cumplieron el horario indicado, un 19% consumió un medicamento caducado o no siguió las indicaciones sobre las comidas, como tomar la medicación antes o después de comer.

¿Cuáles son las consecuencias del error de medicación?

No todos los errores de medicación son capaces de causar daños y repercusiones en la salud. Sin embargo, hay casos en los que las consecuencias pueden llegar al nivel grave. Incluso, un 70% de todos los ingresos hospitalarios debidos a efectos adversos de medicamentos ocurren debido al uso equivocado de los fármacos.

De acuerdo con los datos de la encuesta, más de la mitad de las personas (54%) no notaron ningún daño, un 26% decidieron que experimentaron síntomas leves, el 11% tuvieron la enfermedad fuera del control, el 7% experimentaron síntomas graves, el 4% sufrió un choque anafiláctico o precisó de hospitalización y un 3% perdió el conocimiento o desmayó.