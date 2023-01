¿Cuáles son las mejores canciones sobre apuestas que hay?

Los casinos y sus juegos son fuente de inspiración para muchas expresiones del arte, ya sea la pintura, el cine y, especialmente, la música. Cuando buscamos en Google las mejores canciones sobre juegos de apuestas, los resultados principales pueden ser engañosos. 'Poker Face' de Lady Gaga no es la mejor canción de apuestas jamás grabada, y 'Waking Up in Vegas' de Katy Perry ni siquiera se trata de apostar. Es por ello que hemos decidido hacer una lista con las mejores canciones que hay sobre esta temática, para que las disfrutes cuando estés en una máquina de slot gratis en tu casino online favorito.

St John The Gambler de Townes van Zandt

Algo suave para que comiences con esta lista de reproducción. Esta ni siquiera es la mejor canción de apuestas de Townes van Zandt, pero es una obra maestra lírica por sí misma. Si quieres algo más animado, salta a la siguiente pista, pero regresa a St John The Gambler cuando estés de humor para algo más oscuro.

Easy Money de Billy Joel

Easy Money, viene de la película de 1983 del mismo nombre, es un excelente ejemplo de por qué la versatilidad vocal de Billy Joel es tan apreciada. En algunos momentos la canción nos recuerda a James Brown, y la letra será de buena suerte para todo tipo de jugadores, ya sea que apuesten en la pista, disfruten de un juego privado de póquer, o prefieran probar suerte en las máquinas tragamonedas. Se mencionan casi todas las formas de apuestas que hay en ella, y la melodía en sí es bastante atractiva.

Beatin'; the Odds de Molly Hatchet

Es una pena que ya no hagan canciones de rock como esta. Se puede argumentar que Molly Hatchet fue la banda de rock menos apreciada de la década de 1980, y Beatin' the Odds es una prueba. Es uno de los mejores riffs en la historia del rock sureño, y la letra es bastante buena también.

Casino Boogie de The Rolling Stones

¿Cuál es el punto de una lista de reproducción si los Stones no están en ella? Aunque no hay referencias obvias a los juegos de azar en las letras, Mick Jagger y su banda visitaban con frecuencia los casinos de Montecarlo cuando grababan el álbum en el que aparece, el clásico ‘Exile On Main St.’. Las letras son generalmente desconcertantes, pero sus experiencias con los juegos de azar, entre otras cosas, debieron haber tenido un impacto.

Atlantic City de Bruce Springsteen

Se necesita leer un poco entre líneas para entender esto como una canción de apuestas, pero las implicaciones están ahí. Por supuesto, Atlantic City es uno de los destinos de juego más famosos del mundo. "Hay vencedores y perdedores, y yo estoy al sur de la línea" canta Bruce Sprigsteen. La canción trata principalmente de un hombre de clase trabajadora oprimido que recurre al crimen organizado para llegar a fin de mes.

Viva Las Vegas de Elvis Presley

Nunca otra canción encapsulará mejor el esplendor y la ostentación de Las Vegas que este clásico de Elvis Presley. Con tan solo escuchar la melodía sabemos que esta canción trata de la ciudad del pecado y la posibilidad de volverse rico con tan solo un golpe de suerte.

Go Down Gamblin’ de Blood Sweat and Tears

¿Podrían los solos de tuba considerarse rock and roll antes de la llegada de Blood, Sweat and Tears? ¡Creo que no! Con Go Down Gamblin', quizás alcanzaron el pináculo de su notable fusión de jazz, rock de los 70 y blues. Esta canción trata sobre tener una actitud de todo o nada hacia el juego después de "criarse con cerveza y póquer y un dólar aquí y allá".