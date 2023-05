¿Cuál es el mejor momento del día para hacer ejercicio?

Nadie duda que los ejercicios físicos traen beneficios a nuestra salud física y mental, pero el momento ideal del día para realizarlo siempre suele provocar cierto debate. Hay quienes prefieren el 'madrugón' para llegar al trabajo con energía, mientras otros optan por dejarlo para la noche, cuando ya se han concluido todas las tareas. Por tanto, ¿Cuál es la mejor hora del día para practicar actividades físicas?

Para contestar esta pregunta, investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han liderado un análisis con el objetivo de ayudar a optimizar los efectos del ejercicio como herramienta en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. El estudio, una revisión sistemática de la literatura que fue publicado en la revista Journal of Science and Medicine in Sport, sorprendió con los resultados: "Da igual".

De acuerdo con los datos, la hora del día a la que se practica la actividad física no influye en el efecto inmediato que esta tiene sobre la presión arterial y la glucosa en sangre. Es decir, los investigadores recomiendan adecuar los ejercicios a los gustos o hábitos de cada uno, sin preocuparse con el reloj.

¿Por la mañana o por la tarde?

Para descubrir si el horario de la práctica del ejercicio puede influir en la salud cardiovascular en adultos, los investigadores han recopilado información de 22 estudios para hacer un análisis y comparar los resultados.

Según Raquel Sevilla Lorente, investigadora del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos «José Mataix Verdú» (INYTA) de la UGR, los datos señalaron que, tanto por la mañana como por la tarde, el ejercicio tiene un efecto reductor de la presión arterial a corto plazo y también provoca el aumento de la glucosa en la sangre independientemente de la hora del día.

Es importante decir, todavía, que este estudio tiene características heterogéneas y, por lo tanto, los resultados no son universales. Todos los trabajos analizados incluyen ejercicios de diferentes intensidades y tipos. Los participantes varían en estado de salud, nivel de condición física, peso y talla, además de existir pocos estudios con mujeres.