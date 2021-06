CSIF Granada exige el mantenimiento de los refuerzos covid y las ratios para el próximo curso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Granada, sindicato mayoritario en la educación pública de la provincia, ha valorado el curso escolar 2020-21, condicionado por la vuelta presencial a las aulas en la mayoría de las etapas educativas y la evolución de la pandemia de la covid. La responsable de Educación de CSIF Granada, Emilia Santos, ha subrayado la profesionalidad mostrada por los docentes y los equipos directivos de la provincia “quienes merecen un reconocimiento especial por la labor que han hecho y la carga de responsabilidad extra que han sobrellevado durante este curso”.

No obstante, Santos ha detallado que “si bien la incidencia de la covid en las aulas ha sido menor de la esperada y toda la comunidad escolar ha hecho un trabajo sobresaliente, el curso no ha estado exento de obstáculos y situaciones de estrés para el profesorado”. En este punto, ha criticado que “las instrucciones por parte de la Administración no hayan sido siempre claras, sino más bien lentas y ambiguas, sobre todo durante el inicio del curso escolar”. De hecho, afirma “los equipos directivos no tuvieron vacaciones el año pasado porque estuvieron elaborando protocolos para empezar el curso con cierta normalidad, que luego tuvieron que ir modificando casi a diario según las instrucciones que iban dando las administraciones”.

Según ha manifestado Santos, la pandemia ha puesto de relieve la importancia de la acción sindical, que ha sido esencial para alcanzar un aumento de la plantilla de docentes. “Iniciamos el curso con movilizaciones por una educación pública segura en todas las provincias andaluzas que culminaron en una negociación con la Junta de Andalucía de 7.000 docentes de refuerzo — unos 700 en Granada—“, explica la responsable sindical. Para este próximo curso “pedimos que se mantengan esos puestos covid porque que el virus seguirá presente y porque ya que se ha visto el beneficio que supone para la bajada de las ratios”.

Otro aspecto puesto de relieve y que responde a una reivindicación histórica de CSIF es la excesiva burocratización de la labor del profesorado. La responsable sindical asegura que “es una carga burocrática que no les corresponde dentro de su labor diaria y que se ha visto agravada este año con la pandemia”.

Además, para el curso que viene, el sindicato que preside la Junta de Personal docente no universitario en Granada ha pedido “una negociación seria por parte de la Delegación de Educación con los representantes sindicales de la provincia, que hemos tenido falta de una comunicación fluida sobre todo en una etapa tan dura como la vivida este año”. Del mismo modo, CSIF Granada urge a la Consejería de Educación a sopesar todo tipo de esfuerzos y de medios para afrontar el curso que viene “sin improvisaciones, valorando distintos escenarios y contando con todos los apoyos y recursos covid actuales”.