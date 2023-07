Cruz Roja llega a más de 73.700 personas en 2022 con sus proyectos en la provincia de Granada

Cruz Roja ha atendido a un total de 73.764 personas en la provincia de Granada a lo largo de 2022, gracias a la actuación de sus 3.841 personas voluntarias y el apoyo de más de 20.590 socios y socias. “Son las grandes cifras de actividad de la organización durante el pasado año, tras las cuales se encuentran miles de historias de retos, dificultades, vulnerabilidad, pero también de superación y resiliencia”, ha explicado el coordinador provincial de Cruz Roja en Granada, Francisco González Cabrera.

“Queremos rendir cuentas ante la sociedad y mostrar los frutos de nuestro trabajo”, ha afirmado el coordinador, que también ha querido “dar las gracias a la sociedad en general por el apoyo mostrado en cada llamamiento”, y ha destacado el papel de las personas voluntarias y socias, que son ejemplo de compromiso y solidaridad. González ha extendido las gracias a los cientos de empresas y entidades colaboradoras que a lo largo de 2022 han tejido alianzas fundamentales con Cruz Roja y a todo el equipo técnico de Cruz Roja que da soporte a la acción voluntaria en su actividad diaria.

De las más de 73.700 personas que participaron en los proyectos sociales de Cruz Roja en la provincia de Granada en 2022, un total de 49.046 recibieron atención directa por parte del voluntariado, y 24.718 participaron en actividades de sensibilización con el entorno.

La Memoria de Actividad de Cruz Roja en la provincia de Granada refleja lo diversa y extensa que resulta la actividad de la organización, que abarca diferentes áreas de conocimiento: desde actividades del ámbito de lo social, a la educación, el fomento del empleo, la salud, el socorro en emergencias, hasta acciones por el medioambiente. “Nuestra actividad se realiza desde diferentes enfoques y áreas porque sigue un modelo de atención integral a las personas”, afirma el coordinador provincial. “Quienes se acercan a Cruz Roja no llegan con una sola necesidad: por ejemplo, pueden recurrir a Cruz Roja porque no pueden pagar una factura, pero detectamos que también tiene problemas para acceder a un empleo, o sus hijos sufren fracaso escolar, o detectamos problemas de salud mental o que su vivienda no es eficiente… Por eso valoramos cada caso y proponemos una serie de actividades desde diferentes enfoques”.

Extrema vulnerabilidad

En la provincia de Granada, casi 24.921 personas atendidas por Cruz Roja se encontraban en 2022 en una situación de “extrema vulnerabilidad”. Debido a ello, la mayoría no podían cubrir sus necesidades básicas. En este colectivo se enmarcan, por ejemplo, las personas sin hogar, pero también otros diversos perfiles a los que la organización ha dado una respuesta integral, como familias que se han visto afectadas por la inflación de los precios a lo largo del 2022. Además de la ayuda directa a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, Cruz Roja también realiza un importante papel de acompañamiento, orientación y mediación frente a otros recursos sociales.

Plan de Empleo

El acceso al empleo también ha sido una de las principales líneas de actuación de Cruz Roja con las personas vulnerables en 2022. “Quienes acuden a Cruz Roja y están en paro llegan muchas veces sin ánimo, con la autoestima muy baja; y participar en nuestro Plan de Empleo no solo le abre las puertas a un primer trabajo, o a unas prácticas, o un curso. Muchas de estas personas logran sobre todo creer en ellas mismas, recuperar el impulso que habían perdido”, afirma Francisco González. Un total de 4.309 personas desempleadas han participado en acciones de Empleo junto a Cruz Roja en la provincia de Granada, de las cuáles, 847 consiguieran un trabajo -lo que supone cerca de un 20% de ratio de inserción respecto al número de participantes-. En este punto, destaca el importante papel de las 452 empresas de la provincia que colaboraron con el Plan de Empleo durante el pasado año, que permitieron crear alianzas formativas y oportunidades laborales para todas estas personas.

Soledad y brecha digital

Entre los principales desafíos a los que Cruz Roja se enfrentó en 2022 y que seguirán siendo relevantes en el presente año 2023, cabe destacar la soledad no deseada, una “pandemia invisible” en palabras de Francisco González; así como las desigualdades provocadas por la brecha digital. Ambas afectan principalmente al colectivo de las personas mayores, aunque no solo a ellas.

Cruz Roja trabaja desde hace años advirtiendo y visibilizando las consecuencias de la soledad no deseada, como un problema social que se ha vuelto más evidente y grave para muchas personas tras la pandemia del coronavirus. En 2022, Cruz Roja prestó apoyo a más de 3.874 personas mayores y cuidadoras a través de programas dirigidos a reducir las consecuencias de la soledad, fomentando para ello un envejecimiento activo y saludable. Además del acompañamiento directo del voluntariado, Cruz Roja trabaja para crear entornos inclusivos, que contribuyan a prevenir situaciones de soledad.

Personas refugiadas

Sin duda, la actividad de Cruz Roja en 2022 estuvo marcada por el conflicto de Ucrania y la crisis de refugiados ucranianos, en la que Cruz Roja ha demostrado sus fortalezas para una respuesta integral a una emergencia social, como ya ocurrió con la pandemia del coronavirus. “La llegada de miles de personas hasta nuestro país, y en este caso hasta nuestra provincia, puso a prueba la flexibilidad y capacidad de nuestros equipos, nos obligó a replantear nuestra actividad y poner en marcha dispositivos de emergencia”.

No en vano, la organización aumentó el pasado año el número de plazas de acogida y activó toda su maquinaria humanitaria para atender también a personas refugiadas que se alojaban en casas de familiares y compatriotas, pero que necesitaban orientación jurídica y atención social, además de otro tipo de ayudas como clases de español. En esta labor coordinada han intervenido desde todas las áreas de Cruz Roja: desde Cruz Roja Juventud, a los proyectos de brecha digital, Educación y de ayuda urgente. En 2022, un total de 2.195 personas refugiadas y solicitantes de asilo fueron atendidas por Cruz Roja en la provincia de Granada. De todas estas personas, un total de 1.253 llegaron a nuestra provincia procedentes de Ucrania huyendo del conflicto.

Otros colectivos vulnerables

En nuestra provincia, Cruz Roja también ha intervenido a lo largo de 2022 con otros colectivos identificados por su vulnerabilidad, como las personas inmigrantes (4.068 participaron en proyectos de Cruz Roja en 2022, principalmente a través de acciones de integración social), infancia y juventud (3.960 niños y niñas y personas jóvenes recibieron ayuda del voluntariado en diferentes proyectos, sobre todo impulsados desde Cruz Roja Juventud) y mujeres en dificultad social (1.277 mujeres participaron en proyectos específicos).

Salud y emergencias

La atención sanitaria y la prevención en materia de salud son sin duda seña de identidad de esta Organización. El voluntariado del área de Socorros no cesa en su formación y en su preparación para atender las necesidades de aquellas personas que se ven afectadas por un accidente o una emergencia. Solo en Granada, en 2022 dieron respuesta a 3.541 personas. El seguimiento y el acompañamiento a personas con problemas de salud es otra tarea importante dentro de esta área. Un total de 1.360 personas con problemas de salud recibieron respuesta de Cruz Roja en Granada en 2022.

Los datos de esta memoria de actividad de Cruz Roja en Granada ponen en valor su fuerte implantación en la sociedad, en un momento en el que se inicia un nuevo período, tras el reciente proceso electoral de la Organización, que centrará sus esfuerzos en trabajar en una ‘Cruz Roja de las personas’, con el compromiso de estar al lado de las personas en situación de vulnerabilidad y ofrecer las mejores y más rápidas respuestas a sus necesidades.

Al mismo tiempo, la organización apuesta por ser una ‘Cruz Roja que trabaja por la base social’, voluntariado, personas usuarias, participantes, socias, donantes y afiliadas, que se movilizan en su conjunto contra la vulnerabilidad y la discriminación; y una ‘Cruz Roja que trabaja por la transformación, el talento y la transparencia’.

Un nuevo periodo con un renovado equipo de gobierno que dará respuesta a los nuevos retos que se presenten, así como a aquellos que comenzaron hace algún tiempo y continúan vigentes a día de hoy. La soledad no deseada, el acceso al empleo de los colectivos más vulnerables, la brecha digital -que puede afectar incluso a nivel financiero o de salud- o la educación, centrada en la atención a los niños y niñas con menos recursos para su desarrollo, son algunos de estos retos por los que Cruz Roja continuará trabajando en la provincia de Granada.