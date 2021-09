Cruz Roja fomenta el aprendizaje de primeros auxilios en el ámbito escolar

Este sábado se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios. En esta ocasión, el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja centra sus esfuerzos en concienciar a familias y entidades educativas en la importancia de aprender primeros auxilios en el ámbito escolar. Bajo el lema ‘Se un héroe de los primeros auxilios en la escuela y en tu comunidad’ los niños y niñas se ponen como centro del tema de este año, en el más que nunca, Cruz Roja recuerda que todo el mundo puede salvar vidas, “sin importar su edad, cualquier persona puede hacer que su entorno sea seguro y participar en las acciones que salvan vidas”, señala Elena Tejero, directora de Formación de Cruz Roja en Granada.

En este sentido, Cruz Roja reivindica la educación en primeros auxilios en las escuelas, accesible a profesorado y alumnado, y adaptada a la edad de los estudiantes, “enseñándolos desde el juego para los más pequeños, hasta las partes más teóricas para los mayores”.

El aprendizaje de primeros auxilios está comprobado que es gratificante para la infancia, “mediante estas técnicas también aprenden habilidades interpersonales como la confianza, mantener su calma en emergencias, la amabilidad o la voluntad de ayudar, lo que también aporta seguridad y prevención para sí mismos y los demás”.

Nadie es inmune a las emergencias, y por ello, la formación obligatoria garantizaría sociedades en las que todas las personas pudiesen salvar vidas.

La Organización Mundial de la Salud señala que las lesiones representan una gran proporción de las causas de mortalidad infantil, particularmente para los niños y niñas mayores, y son responsables de 950.000 muertes cada año, y más de 10 millones sufren lesiones no mortales. Alrededor del 90% de los casos son muertes causadas por accidentes: tráfico, ahogamiento o quemaduras. Las sustancias que se encuentran en el hogar y sus alrededores son las más implicadas en la intoxicación infantil: más de 45.000 niños, niñas y adolescentes mueren por intoxicaciones cada año.

Por todo ello, una formación en primeros auxilios implementa de forma adecuada conceptos de prevención y detección de peligros básicos basados en su entorno diario. Para una prevención exitosa de lesiones infantiles, la OMS recomienda la educación en prevención, atención de emergencias y fomento de la cultura de la seguridad.

El Día Mundial de Primeros Auxilios es una oportunidad para promover los primeros auxilios. También reconoce el importante papel que la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y otras organizaciones tienen en la formación en esta materia de primeros auxilios, como una forma de fomentar la capacidad de los países para responder ante situaciones de emergencias.

Cruz Roja es líder mundial en materia de capacitación y prestación de primeros auxilios, formando anualmente a 16 millones de personas de todo el mundo en esta materia. Cruz Roja Española dispone de una amplia oferta de cursos que se adaptan tanto a las necesidades de particulares como de colectivos específicos. Solo el año pasado, Cruz Roja impartió en Granada 31 cursos de primeros auxilios llegando a formar a más de 800 personas (en todo el país 4.000 cursos para 80.000 personas).

Aplicación Ariadna

Otra de las muestras de la apuesta de Cruz Roja por los Primeros Auxilios es la creación de la App Ariadna. Desde su puesta en marcha en julio de 2018, junto con la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón, se ha conseguido recientemente que 30.000 personas se hayan dado de alta como colaboradores para geolocalizar los desfibriladores, que es precisamente el número de paradas cardiorrespiratorias que se producen al año en nuestro país.

El objetivo es mejorar la baja tasa de supervivencia de esos 30.000 paros cardíacos súbitos que se dan anualmente en España, pues ésta no supera el 11% fuera del hospital. Ariadna funciona como un mapa colaborativo para poder geolocalizar sin demora el desfibrilador más cercano. En una segunda fase, la App enviará también una alerta a los voluntarios de Cruz Roja y otras personas formadas en RCP que se encuentren cerca de la parada cardíaca.

Consejos de primeros auxilios

¿Qué hacer en caso de atragantamiento en personas adultas?

Si la obstrucción es parcial, anima a toser a la persona atragantada y sobre todo no tienes que dar golpes en la espalda.

Si la obstrucción es total, que reconocerás porque la persona atragantada no puede toser, ni hablar y su piel se vuelve de color azulado, hay que:

1. Inclinar hacia adelante a la persona atragantada y dar 5 golpes en la espalda (a nivel interescapular), observando si el objeto es expulsado.

2. Realizar 5 compresiones abdominales (Maniobra de Heimlich), colocar el puño de una de tus manos entre el ombligo y el tórax, y ayudado por la otra mano, presionar fuertemente hacia adentro y hacia arriba.

3. Ir alternando los pasos 1 y 2, hasta que el objeto se expulse.

4. Si no se consigue expulsar el objeto y la persona cae inconsciente al suelo, llamar al 112, y seguidamente iniciar la Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).

¿Cómo afrontar la hemorragia de una herida?

Tiende a la persona accidentada con la cabeza más baja que los pies, si las lesiones que presenta se lo permiten.

Aplica compresión directa sobre el punto sangrante utilizando un apósito lo más limpio posible (gasas, pañuelo …), durante 10 minutos.

Si la herida es grande y persiste la hemorragia, busca asistencia médica y si es necesario llama al 112.

Y con una quemadura, ¿Qué hacemos?

1. Enfría la zona de la quemadura con un chorro de agua fría y corriente (no aplicar hielo), hasta que el dolor remita o durante 15-20 minutos.

2. Mientras estás enfriando, retira las ropas afectadas, así como todos los objetos que puedan comprimir y retener calor (anillos, pulseras, relojes, …) si no están adheridos a la piel y no precisan de maniobras complicadas.

3. Aplica apósitos mojados (gasas o pañuelos limpios) después de haber enfriado la quemadura.

4. Aconseja a la persona que acuda al médico, con la zona quemada siempre protegida.

5. Controla el estado de consciencia y actuar en consecuencia.

6. Si entra en paro respiratorio, llama al 112 e inicia el Reanimación Cardio Pulmonar.