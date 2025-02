La cronología del presunto amaño de oposiciones en la Policía Local de Granada

La investigación de un posible amaño en las oposiciones de la Policía Local de Granada continúa. Seis policías locales están en el foco de la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada sobre presuntos amaños en procesos de promoción interna y de oposiciones de acceso al cuerpo no solamente en Granada capital, sino también en otros municipios de la provincia, entre ellos Albolote o Pulianas. Los posibles amaños corresponden a las oposiciones en la Policía Local en 2019 y en 2022.

Todo estalló hace dos semanas tras conocerse unos audios en los que, supuestamente, el jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, daba instrucciones a miembros del tribunal para beneficiar a determinados opositores en los procesos de selección para acceder a la Policía Local en Albolote.

En el marco de la investigación sobre los procesos de promoción interna y de oposiciones de la Policía Local de Granada se produjeron varios registros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional este pasado martes. Se registraron las dependencias de la Policía Local de Granada ubicadas en la Huerta del Rasillo y en el Complejo Administrativo Los Mondragones para recabar información en relación con las denuncias por la presunta comisión de delitos en las oposiciones de la Policía Local de 2019 y de 2022. También hubo registros en dependencias del Ayuntamiento de Albolote, ya que también se denunciaron presuntos amaños en las oposiciones para la Policía Local del municipio. La investigación sigue su curso y no se descarta que “pueda haber nuevos registros en los próximos días por orden judicial”, según indicó el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla.

El hasta ahora jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, renunció este miércoles tras el estallido del caso del posible amaño de las oposiciones al cuerpo. Jiménez Avilés fue nombrado como jefe de la Policía Local de Granada por primera vez en 2011 con el gobierno de José Torres Hurtado. Estuvo hasta 2016, cuando el PSOE llegó a la alcaldía y decidió nombrar a un nuevo jefe de la Policía Local, ya que es un cargo de libre designación. Fue José Antonio Moreno su sustituto. Con la llegada del bipartito PP – Ciudadanos, Jiménez Avilés volvió a ser nombrado jefe de la Policía Local, el 25 de julio de 2019, cuando fue presentado por el entonces concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz. Su nombramiento se produjo tras un procedimiento interno de selección en el que participaron miembros de la escala técnica policial, según destacó entonces el edil. Jiménez Avilés dejó de ser el jefe de la Policía Local de Granada en 2021 con la llegada de nuevo del PSOE a la alcaldía, que volvió a nombrar a José Antonio Moreno. En 2023, con el regreso del PP al Ayuntamiento Granada, Jiménez Avilés fue designado otra vez como jefe de la Policía Local. Ahora, renuncia al cargo “para salvaguardar la imagen de la Policía Local de Granada”, ha destacado la alcaldesa, quien ha apelado “a la presunción de inocencia”. "Hay muchas personas que son investigadas y después se archiva su causa", ha remarcado Carazo.

El diario The Objetive desveló este miércoles una serie de audios en los que está implicado José Manuel Jiménez Avilés, quien reconocía en uno de ellos que quitó una multa a una concejala porque le “salió de la polla”, mientras que en otro pedía al inspector Alberto Pérez que un aspirante a las oposiciones de 2024 para cuatro plazas de turno libre para la Policía Local de Albolote "tenía que salir porque lo necesita" y que sacara “un 8 o un 8,5”. “Que no lo ponga todo para que no saque un diez, que se quede en un 8 o un 8,5”, se escucha en el audio.

Renuncia de José Manuel Jiménez Avilés como jefe de la Policía Local de Granada

Tras la renuncia del jefe de la Policía Local de Granada, el Ayuntamiento ha abierto un proceso de selección para el cargo, que “será abierto a personas ajenas al cuerpo”, y va a realizar una “renovación completa con personal externo del tribunal para la promoción interna a intendente” para así “despejar cualquier duda o sospecha”. El proceso para seleccionar al nuevo jefe de la Policía Local de Granada se prolongará “unos tres o cuatro meses”. De momento, el cargo lo tendrán tres intendentes – Rebollo, Martínez y Moreno- que ocuparán el puesto en turnos rotativos de dos meses.

El Ayuntamiento de Granada ha solicitado al Juzgado de Instrucción 4 personarse en la causa, para “conocer el estado y también el de los seis agentes investigados en el proceso”. De momento, los seis policías locales investigados siguen en sus puestos, ya que como indicó la alcaldesa de Granada, “debe prevalecer la presunción de inocencia”. El Ayuntamiento de Granada va a ofrecer “máxima transparencia y colaboración con la justicia para esclarecer lo ocurrido”, según remarcó la alcaldesa, quien también señaló que el objetivo del Consistorio es “comenzar un nuevo proceso de regeneración para acabar con años de problemas internos y de polémicas” en la Policía Local de Granada.

Desde el Ayuntamiento de Granada trasladaron a la Fiscalía el audio remitido al Ayuntamiento por un funcionario municipal relacionado con la convocatoria de oposiciones a la Policía Local de 2022. También han dado instrucciones a la asesoría jurídica para que traslade a la Fiscalía y también al Juzgado de Instrucción 4 “toda la información publicada en los diferentes medios de comunicación sobre esta trama”.

Amaño de oposiciones en la Policía Local de Albolote

No solamente afecta a Granada capital el posible amaño de oposiciones en la Policía Local, también a Albolote. El tribunal de unas oposiciones de la Policía Local de Albolote suspendió provisionalmente el proceso para la adjudicación de nuevas plazas el pasado 5 de febrero y dará traslado de la información del mismo a la Fiscalía por unas sospechas de amaño ya que podrían haber tomado parte agentes de la Policía Local de Granada, entre ellos, el hasta ahora jefe, José Manuel Jiménez Avilés.