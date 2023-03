Reacción tardía del Sima Granada en Mengíbar (4-2)

El Sima Granada FS afrontaba una auténtica final en el Polideportivo Sebastián Moya Lorca. El conjunto nazarí necesitaba los tres puntos para no perder comba en la batalla por la zona de play off. No obstante, a pesar de que el cuadro rojiblanco volvió a realizar un buen partido, especialmente en la segunda parte, Mengíbar FS demostró el porqué de su condición de favorito al ascenso.

El inicio de partido fue de poder a poder. Tanto Mengíbar FS como Sima Granada no se achicaron y buscaron la portería contraria, siendo el cuadro local el primero en golpear con el tanto de Karim.

El 1-0 hizo mucho daño a un Sima Granada FS, que cuando quiso reaccionar se encontró con un nuevo castigo en forma de gol. Un toque de Álvaro Ruano se tradujo en el 2-0 tras desviar un defensa la trayectoria del cuero imposibilitando la parada de Pantoja.

Tras el segundo jienense, Rafa Romero insistió en la necesidad de mantener la calma. Dicho y hecho. Sima Granada FS se olvidó del electrónico y continuó jugando, generando múltiples ocasiones entre las que hay que destacar un disparo que Rafa López tuvo que sacar bajo palos. Por tal razón, y a pesar de la verticalidad visitante, con 2-0 se llegó al tiempo de descanso.

El paso por vestuarios alentó más si cabe a los pupilos de Rafa Romero. Ya en el primer acto Sima Granada había cuajado una buena actuación grupal, pero en el segundo tiempo el cuadro nazarí fue muy superior a su rival. Sima Granada las tuvo de todos los colores, pero de nuevo la falta de eficacia evitó el intento de remontada.

Es más, el marcador fue mayor con el tercero de Álvaro Ruano. Es lo que tiene el deporte, que es totalmente incierto. Pero si por algo destaca Sima Granada es por su capacidad para no rendirse jamás. Primero Dani Aguilera y posteriormente Migue Fernández dieron picante al tramo final de partido.

Fue entonces cuando Rafa Romero se decantó por el portero-jugador. Con superioridad Sima Granada trató de encontrar la igualada, pero en un contragolpe Ureña sentenció la contienda.

Con este resultado, la escuadra granadina se aleja en cuatro unidades de la zona de Play-off de ascenso. Su próximo rival será Bujalance FS, equipo que suma dos puntos más que los rojiblancos.

Ficha del partido

Oleinnova Mengíbar FS: Rafa López, Ureña, Tortu, Colacha y Puerma.

Sima Granada FS: Pantoja, Froi, Barranco, Kiko Lara y Weche.

Goles: 1-0 (Karim). 2-0 (Álvaro Ruano). 3-0 (Álvaro Ruano). 3-1 (Dani Aguilera). 3-2 (Migue Fernández). 4-2 (Ureña).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 23 en el grupo V de Segunda División B, celebrado en el Pabellón Polideportivo Sebastián Moya Lorca (Mengíbar-Jaén).