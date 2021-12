El Raca vuelve a la senda de la victoria ante el Osés Construcción Ardoi

El Manuela Fundación Raca ha vencido por 59-44 al Osés Construcción Ardoi. Las nazaríes, partiendo de una dura defensa en el segundo y tercer cuarto, remontaron un flojo primer acto. Julieta Mungo con 20 de valoración gracias a 13 puntos, 7 rebotes, 3 robos y 2 asistencias se convertía en la Jugadora Yo10 del partido.

El Manuela Raca comenzaba el encuentro colocándose por delante en el marcador con canastas de Nauwelaers, Gea y Mungo (7-4). Las navarras reaccionaban y endosaban un parcial 2-13 que las colocaba ocho arriba en el luminoso (9-17). Mamen Blanco salía a pista y cortaba la racha del Osés Construcción Ardoi con la que se cerraba el primer cuarto (11-17).

El segundo cuarto empezaba con Faussurier sumando para el Ardoi, pero las de Maribel Piñar mediante Nauwelaers, primero desde tiro libre y luego con un triple, respondían para comenzar la remontada. Itziar Arregui sumaba de tres para las visitantes que jugaban incómodas gracias a la intensa defensa del Manuela Raca. De esta buena defensa partía el parcial 8-0 que hacía que hubiera tablas en el marcador con el que el encuentro se iría al descanso. Benet y Blanco desde 4,60 y una vez más, la alero belga, colocaban el marcador igualado a 27.

El Manuela Raca comenzaba el tercer acto con un parcial 10-3 con Blanco anotando dos triples y Mungo haciendo daño en el juego interior (37-30). Las navarras solo anotaban por medio de Gonçalves, que hacía que siguieran enganchadas al partido con dos triples. Otro parcial 10-1 de las colegiales, cerrado con un triple de Coffee, dejaba el marcador 47-34 cerrando el tercer acto.

Los últimos diez minutos del partido empezaban con las granadinas aumentando el parcial en dos tantos. Osés Contrucción Ardoi recortaba distancias desde el tiro libre con Santibañez y Faussurier. Mungo y Nauwelaers seguían sumando puntos a su cuenta particular (55-40). De Barros encestaba un triple para el Ardoi, pero Benet y Boquete cerraban el tanteo para el Manuela Fundación Raca, colocando la máxima diferencia del partido en el marcador. Gonçalves desde el tiro libre ponía el definitivo 59-44.

Las granadinas afrontan el último partido de la primera vuelta visitando al Recoletas Zamora el sábado 18 de diciembre a las 17.00 horas en el Pabellón Angel Nieto. Los equipos se encuentran en un momento en que ambos suman 10 victorias.

Manuela Fundación Raca, 59 (11+16+20+12): Coffee (5), Gea (5), Nauwelaers (17), Benet (4), Mungo (13) - cinco inicial - Blanco (10), Rodriguez (0), Arrojo (2), Boquete (3), Roma (-), Martín (-).

Osés Construcción Ardoi, 44 (17+10+7+10): Ujevic (0), Cabrera (5), Arregui (), Echeverria (5), De Barros (5) -cinco inicial- Vicente (0), Santibañez (4), Rosemeyer (0), García (-), Vazquez (0), De Sousa (12) y Faussurier (6).

Árbitros: Christian Meira González y Jesús Criado García.

Incidencias: Palacio de Deportes de Granada.

Declaraciones de Maribel Piñar:

"Ha sido un partido que ha sido posiblemente el partido más duro que hemos jugado hasta la fecha. El rival que teníamos enfrente, nos lo ha puesto muy complicado defensivamente. Sabíamos que ellos querían hacernos un partido a pocos puntos y para poder ganarles teníamos que defender mejor que ellos. Y al principio del partido no hemos defendido absolutamente nada, nuestra zona tenía agujeros por todos los sitios. No hemos sido capaces de ajustar ni saltar a la ayuda. Después de un tiempo muerto y unos ajustes hemos empezado a reconocernos a nosotros mismos. Hemos ido trabajando poco a poco el partido y hemos llegado empate al descanso. Tras el descanso todo ha fluido más. Mamen ha estado muy bien ofensivamente y defensivamente y nos ha dado un revulsivo con su capacidad de atacar desde atrás. Además ha convertido buenos tiros que los han hecho ir ganando confianza en lo que hacíamos. Aunque estábamos por encima en el marcador la sensación no era de que nos pudiéramos ir fácil. Además no hemos tenido buen porcentaje de acierto en el tiro porque defensivamente ellas han sido muy duras. Al final hemos encontrado nuestro sitio, tiros más cómodos y situaciones de uno contra uno que hemos conseguido finalizar. Nos llevamos una victoria muy dura y muy trabajada y estamos contentas".