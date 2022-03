El Raca cae frente a Jairis en un duro encuentro (57-50)

Manuela Fundación RACA cae frente al Hozono Global Jairis por 57-50. Las granadinas plantaron cara al segundo clasificado en un partido muy serio, que cayó del lado local tras un mal tercer cuarto. Heleen Nauwelaers, con 18 de valoración gracias a 12 puntos, 9 rebotes, 2 balones robados y 3 faltas recibidas se convertía en la Jugadora Yo10 de la jornada.

El partido comenzaba muy igualado en el Fausto Vicent, con una Marina Gea muy activa que anotaba los primeros cinco puntos para las visitantes (5-5). Las murcianas se adelantaban en el marcador con un parcial 10-2 con Erika De Souza haciendo daño con su juego interior (6). Esto hacia que Maribel Piñar pidiera el primer tiempo muerto del partido. Las indicaciones de la entrenadora daban sus frutos y Julieta Mungo con ocho puntos seguidos empataba el partido (15-15). Leaupepe sobre la bocina ponía el 17-15 del primer acto.

Manuela RACA le daba la vuelta al marcador con un espectacular segundo cuarto. Un parcial 2-11 con 5 puntos de Mungo, un triple de Nauwelaers, dos de Gea y uno de Patricia Benet colocaba a las granadinas 23-28. Loupepe, la mejor de las locales, cortaba el parcial con un triple, pero Benet lo contrarrestaban con otro tanto desde la línea de 6.75, dejando el marcador 26-31 al descanso y concediendo tan solo siete puntos a las de Victor Verdú en este acto.

Tras el paso por vestuarios, Hozono Global Jairis endosaba un parcial 12-0 y se volvía a colocar por delante en el marcador (38-31). Rodríguez con un 2+1 cortaba la racha de las murcianas y Blanco ponía el 38-36 que acercaba de nuevo al Manuela RACA. Mataix intentaba poner distancia de triple, pero Nauwelaers con 2+1 no dejaba que las nazaríes de descolgaran. Sangalli y Loupepe anotaban mandando el luminoso 44-39 al último cuarto.

Hozono Global Jairis aumentaba su renta en el inicio de los últimos diez minutos con un nuevo parcial 10-2 (54-41). La colegiales no se daban por vencidas y por medio de Nauwelaers (6), Benet (2) y Rodríguez (1) recortaban distancias. No era suficiente y el marcador final señalaba 57 - 50 en el Fausto Vicent.

Las granadinas recibirán el próximo sábado 26 en el Palacio de Deportes al Vantage Towers Alcobendas. El encuentro correspondiente a la jornada 28 se disputará a las 19.00 horas.

Declaraciones de Maribel Piñar: "Un partido que ha tenido dos mitades muy diferenciadas, la primera para nosotras y la segunda para Jairis. Felicitar al equipo contrario por su buen trabajo. A nosotras nos ha penalizado la vuelta de vestuarios, en la que nos han metido un parcial de 12-0 y no nos hemos sentido cómodas en ningún momento del tercer cuarto en ataque. Hemos errado muchos tiros, no hemos encontrado situaciones cómodas de lanzamiento y hemos ido arrastrando una desventaja que nos ha penalizado al final. Aun así, contenta como siempre, con el esfuerzo de las jugadoras. Quiero felicitarlas, vamos por buen camino. Tenemos que mejorar cosas de cara al play off, que es el objetivo, y preparar esta semana para enfrentarnos a Alcobendas".

Ficha técnica

Hozono Global Jairis, 57 (19+7+18+13): Sangalli (3), Cotano (7), De Souza (10), Saez (8), Da Costa (5) - cinco inicial - Leaupepe (18), González (0), Havrylch (-), Mataix (6), Royo (0, Sánchez (0), Contrera (-).

Manuela Fundación Raca, 50 (17+14+8+11): Benet (10), Nauwelaers (12), Rodríguez (4), Mungo (13), Gea (7) - cinco inicial - Blanco (4), Boquete (0), Panadero (-), Arrojo (0), España (-).

Árbitros: Héctor Sanhermelando García y José Carlos Sierra Carrillo.

Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón Fausto Vicent