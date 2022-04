El Granada sigue crítico y haciendo regalos a rivales directos (1-4)

El Granada no puede. Tampoco le dejan. Los rojiblancos, que volvieron a firmar una primera parte paupérrima sobre el césped se vio perjudicado en la segunda por las decisiones arbitrales. Justo cuando parecía que podía haber una mínima reacción de los pupilos de Rubén Torrecilla.

No se puede obviar que los problemas comenzaron, justamente, con las decisiones del entrenador granadinista. Una vez más, la defensa de tres centrales volvió a ser insuficiente. Los jugadores no se entienden en ese esquema y un futbolista tan listo como Morales no tuvo ningún problema en explotar todas estas debilidades.

El Granada no fue capaz de oler la bola en los primeros 20 minutos. La dupla formada por Milla y Petrovic es insuficiente para poder abarcar todo el terreno de juego. Melero, Radoja y el Comandante jugaron a lo que quisieron, hasta que una genialidad de este último dejó solo a Dani Gómez para marcar a placer.

La grada enmudeció y las pocas ideas que había en el Granada desaparecieron. El equipo volvió a quedar con un KO técnico que solo se podía resolver tras el paso por los vestuarios. Con dos de los centrales con cartulina amarilla, a Torrecilla no le quedó otra que sustituir a uno de ellos para dar entrada a Collado y el sacrificado fue Víctor Díaz.

Fue, tras el descanso, cuando empezó el show del colegiado Pizarro Gómez y de Del Cerro Grande en el VAR. Los árbitros obviaron hasta dos penaltis sucedido en el área del Levante. El primero, con una posible mano de Radoja. El segundo, más claro, por un derribo de Cárdenas sobre Jorge Molina. Ninguna de las acciones fue revisada.

Todo lo contrario que un leve contacto de Germán sobre Morales. El delantero del Levante se quedó tendido sobre el terreno de juego casi un minuto por un leve roce, lo que hizo que el VAR entras de oficio. Tras una profunda revisión, Pizarro Gómez terminó señalando penalti y mostrándole la segunda cartulina a Germán, que se tuvo que ir a las duchas antes de tiempo.

A partir de ahí, gol de Morales y un Granada al que ya no le quedaba casi nada. Aun así, con los cambios se volvió a volcar en ataque y dispuso de buenas ocasiones para recortar distancias. Sin embargo, de nuevo el propio Morales comandó un contragolpe que terminó con el balón cedido para Malsa que volvió a rematar a placer.

Poco o nada quedaba ya para los rojiblancos salvo evitar perder el average. Parecía que podía conseguirlo, in extremis, gracias a un disparo desde fuera del área de Collado en el tiempo añadido. Pero fue Soldado, que entró en los minutos finales, el encargado de dar la réplica y terminar de una vez por todas con las esperanzas rojiblancas.

El Granada sigue sin señales de vida una jornada más, con el problema añadido de que, además, ahora le tocará visitar el Wanda en un duelo muy complicado ante el Atlético de Madrid. Torrecilla no reacciona hasta que no tiene el agua al cuello y parece negarse a cambiar la formación que ha venido usando en las últimas semanas.

Ficha técnica:

Granada CF: Maximiano; Quini, Víctor Díaz (Collado, 46'), Germán, Domingos, Escudero; Puertas (Uzuni, 70'), Milla (Montoro, 70'), Petrovic (Isma Ruiz, 80'), Darwin; Jorge Molina (Arezo, 80').

UD Levante: Cárdenas; Miramón (Pubill, 45'), Vezo, Postigo (Malsa, 63'), Rober, Son; Melero, Radoja (Duarte, 63'), Pepelu; Morales (Soldado, 80') y Dani Gómez (Cantero, 68').

Goles: 0-1, Dani Gómez (16'); 0-2, Morales (p.)(56'), 0-3, Malsa (77'); 1-3, Collado (92'); 1-4, Soldado (95').

Colegiado: Pizarro Gómez.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga, disputado en el Nuevo Los Cármenes.