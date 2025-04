El miedo a no perder gobierna en Los Cármenes (1-1)

Granada CF y Elche CF firman las tablas del miedo en Los Cármenes. Con mucho respeto y sobre todo miedo a no perder llegó el gol de los rojiblancos en el minuto 13, obra de Tsitaishvili tras una galopada. Poco le duró la alegría a los de Escribá, que vieron cómo tres minutos después Óscar Plano igualaría la contienda. Con esta igualada, el conjunto nazarí sigue sexto con 59 unidades a la espera de lo que haga la SD Huesca este domingo en el derbi aragonés.

La afición respondió con un recibimiento de los que hacía tiempo que no se veían. Los botes de humo y los cánticos, acompañados de pancartas de la Grada de Animación, dieron un colorido y un ambiente de día grande.

Para recibir al líder, Escribá formó un once casi calcado al de la última victoria en Cartagena, tan solo con la novedad de Gonzalo Villar, que ocupó el lugar de Manu Trigueros. Formando así con Mariño bajo palos, con Rubén Sánchez, Miguel Rubio, Loic Williams y Carlos Neva en defensa. Hongla y Sergio Ruiz formaron doble pivote con Villar más adelantado, acompañado por Tsitaishvili y Abde por las bandas. A pesar de ser duda toda la semana, Boyé partió de inicio en el ataque.

Primeros de un Elche tratando de monopolizar la posesión del balón, con un Granada esperando agazapado atrás. Buscaban muchísimo los ilicitanos a Nico Fernández, que fue quien movió la fruta en los visitantes.

La novedad Villar apareció muy adelantado en el enganche, en ocasiones parecía el segundo punta. Ante de los 15 minutos llegó el tanto rojiblanco con una carrera de 25 metros de Tsitaishvili tras un balón de Álvaro Nuñez con excesiva fuerza que no logra controlar Febas. El georgiano batió con un disparo cruzado a Dituro.

Ni cinco minutos le duró la alegría a los rojiblancos, que vieron como el Elche igualaba la contienda inmediatamente. El zaguero Nuñez enmendó su error con el pase para Óscar Plano, que devolvió la igualada al luminoso.

A partir de ahí comenzó otro partido con cánticos cruzados entre ambas aficiones. Desde un sector de aficionados rojiblancos se profirieron insultos, algo que reprendió todo el estadio con silbidos.

El Elche se vio cómodo y comenzó a tocar en campo granadinista, pasando todo el juego por Nico Fernández. No obstante, el Granada no renunciaba al gol buscando el contragolpe y lo intentaba por ambas bandas. Abde se vio muy encimado por Álvaro Nuñez y la mejor llegó por la derecha en un autopase largo de Rubén Sánchez que cabeceó Boyé fuera.

Se vio obligado Escribá a realizar un cambio en la segunda mitad por lesión de Carlos Neva. El canterano Brau volvió tras dos meses de inactividad por una lesión muscular.

El inicio de la segunda fue igual que el final de la primera. Sin embargo, una buena conducción de Villar por la derecha desembocó en penalti claro cometido por Affengruber. Al lanzamiento fue Boyé, que erró su lanzamiento al tratar de colocarlo en la escuadra y se le fue a la izquierda de Dituro.

Rebbach realizó una gran segunda parte. No solo en ataque, sino sobre todo, en las ayudas en defensa. Con el paso de los minutos, el Granada se hizo con el control del partido, gozando de las ocasiones más claras. No obstante, el Elche no se arrugó y Germán Valera probó suerte tras un centro de Nico Fernández. Atrapó Mariño.

Apostó Escribá por dar entrada a Stoichkov, que volvió tras lesión y a Ricard. Un acierto, pues los locales dieron un paso adelante en ataque. Mientras tanto, el Elche se protegía con el balón atrás.

Se agotaba poco a poco el tiempo y Eder Mallo señaló una falta muy peligrosa al borde del área sobre Villar. Al lanzamiento fue Stoichkov, que le golpeó de forma horrenda hasta tres veces contra la barrera. Y ahí murió el partido.

Ficha técnica

Granada CF: Mariño; Rubén S., Miguel Rubio, Loïc Williams, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Martin Hongla, Villar; Tsitaishvili, Abde Rebbach; y Lucas Boyé.

Elche CF: Dituro; Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas, Salinas; Nico Castro, Aleix Febas, Josan, Germán Valera; Nico Fernández y Óscar Plano.

Goles: 1-0 Tsitaishvili (13'); 1-1, Óscar Plano (16').

Árbitro: Eder Mallo Fernández, del Comité castellanoleonés. Amonestó a X en los locales; y a X por los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga Hypermotion. Disputado en el Nuevo Los Cármenes ante 17.535 espectadores.