La eterna lucha vuelve a ser el sino del Granada (2-1)

La premiere de 'Spiderman: No Way Home' tuvo lugar en el Nuevo Los Cármenes dos semanas antes de su estreno en cines. El guardameta no tiene nada que envidiarle a Peter Parker y eso que ni siquiera tiene la necesidad de usar un traje de Industrias Stark para balancearse entre los palos de su portería.

Con el segundo y último partido sin entrenador por la expulsión que sufrió Robert Moreno ante el Granada, Dani Guindos volvió a tener la batuta desde la banda. Con la obligatoriedad de salir con el cuarto y el quinto central, el Granada se jugaba la primera de las cuatros finales consecutivas que tiene por delante este diciembre.

Consiguió aguantar bien el conjunto rojiblanco durante toda la primera mitad, sobre todo después de ponerse por delante en el marcador cuando solo habían transcurrido quince minutos. Antonio Puertas, cara y cruz una vez más, fue el encargado de abrir la cuenta de los goles y tuvo un par de ocasiones que se fueron lamiendo el palo, pero a cambio se marchó lesionado en la segunda mitad.

Torrente, dentro de su juventud, consiguió seguir ganando experiencia en un partido lleno de tensión, aunque tras el paso por los vestuarios se le comenzaron a ver las costuras y tampoco estuvo demasiado acertado en las marcas Luis Abram. El Alavés aprovechó la condición de los dos centrales rojiblancos para cambiar tácticamente su ataque.

A Rioja le costó situarse en el choque, pero cuando encontró su hueco sus centros se convirtieron en una constante amenaza para la defensa. Lejeune, Édgar, Joselu... todos se topaban con los reflejos y los vuelos sin motor de Luís Maximiano, hasta que no pudo frenar el remate de uno de sus propios compañeros.

Luis Abram intentó despejar un centro que no parecía tener demasiado peligro, pero dudó una fracción de segundo. Fue suficiente para que no conectase bien con el balón y este terminara en el fondo de la red. Se volvía a repetir la historia, con un Granada encerrado y suplicando por que el final de partido llegase cuanto antes.

Pero esta vez el guion iba a ser diferente al final. El propio Abram iba a tener su oportunidad de resarcirse a la salida de un córner con un remate que impactó en la madera y que le quedó suelto a Santiago Arias. El colombiano puso el punto final a su calvario con su primer tanto en más de dos años y asegurando tres puntos para el Granada en la lucha por la permanencia.

Ficha técnica:

Granada CF: Maximiano; Quini, Abram, Torrente, Neva; Puertas (Arias, 80'), Milla (monchu, 80'), Gonalons, Escudero (Eteki, 61'); Molina (Soro, 71'), Luis Suárez.

Alavés: Pacheco; Martín, Laguardia, Lejeune, Javi López; Toni Moya (Manu García, 56'), Loum (Pina, 71'); Édgar (Pellistri, 71'), Pere Pons, Rioja; Joselu.

Goles: 1-0, Puertas (15'); 1-1, Abram (p.p.) (81'); 2-1, Arias (86')

Colegiado: Alberola Rojas. Amonestó a Abram, Eteki, Laguardia y Javi López.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de Liga, disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 13.511 espectadores.