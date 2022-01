La lucha de Suárez no cubre las carencias atrás (4-2)

Fin de la racha. El Granada no tuvo un buen día en el Coliseum Alfonso Pérez, donde volvió a caer presa de la pasividad defensiva y encajó tres goles de un Getafe que sigue en crecimiento. Faltó coordinación defensiva en la segunda parte, lo terminó de matar las esperanzas rojiblancas de sacar algo positivo del feudo azulón.

La alineación de Robert Moreno llegó con la sorpresa de la titularidad de Isma Ruiz para formar en el doble pivote junto a Luis Milla, formando un tándem sin el control necesario en la medular. El Getafe lo aprovechó y consiguió adelantarse a los diez minutos de juego por medio de Sandro.

Era el peor comienzo posible, pero en esta ocasión los rojiblancos no se amilanaron. La reacción llegó en tan solo tres minutos. Cabalgada por la banda diestra de Quini y centro para Molina. Sin embargo, el balón no lo pudo rematar el ex azulón y quien sí aprovechó la ocasión fue Luis Suárez, para igualar y anotar su quinto tanto de la temporada.

El partido entró en barrena durante el resto de la de la primera mitad. Ambos equipos intercambiaron leves golpes que las defensas se encargaron de neutralizar con relativa comodidad. El empate, ni bueno ni malo para ambos equipos, parecía que se podía impostar como el resultado final.

Nada más lejos de la realidad. El paso por los vestuarios no sentó bien en los rojiblancos y el cambio de Torrente, que había visto la amarilla en la primera parte, se notó. Domingos Duarte sigue sin estar con ritmo de competición y le cuesta coordinarse con sus compañeros.

Solo tres minutos tardó el Getafe en volver a ponerse por delante en el marcador tras un córner a favor para el Granada. Ünal culminó el contragolpe en el que ni Quini ni el central luso estuvieron firmes. El primero pudo frenar el contragolpe al principio, mientras que el segundo no llegó a cerrar con contundencia en ningún momento.

EL gol dejó noqueado a los rojiblancos, que cedió todo el empuje. Maksimovic, pasada la hora de juego, puso tierra de por medio aprovechando un mal despeje de Maximiano y la pasividad defensiva en los centrales del Granada.

Solo un hombre parecía tener el hambre necesaria para luchar por algo más. La presión y el trabajo sin balón de Luis Suárez se tradujo en el segundo tanto del Granada a trece minutos para el final. El delantero presionó a David Soria y cuando el meta se quiso dar cuenta estampó el balón en el colombiano con la fortuna de que terminó en el fondo de la red.

Había esperanza, pero se difuminó en pocos minutos. Borja Mayoral, que hacía su debut, volvió a aprovechar la tibieza de la zaga rojiblanca y sentenció el partido al borde del 90. Pocas lecturas positivas excepto el empuje de Luis Suárez, que volvió a ver puerta. La recuperación de Domingos, un deber que no se puede dilatar en el tiempo. El domingo, Osasuna en casa.

Ficha técnica:

Getafe: Soria; Olivera, Cuenca, Mitrovic, Djené, Damián Suárez; Maksimovic, Arambarri, Aleñá; Sandro (Mata, 74') y Ünal (Mayoral, 84').

Granada: Maximiano; Quini, Germán, Torrente (Domingos, 46'), Neva (Escudero, 71'); Puertas (Bacca, 84'), Milla, Isma Ruiz (Montoro, 59'), Machís (Collado, 71'); Jorge Molina y Luis Suárez.

Goles: 1-0, Sandro (10'); 1-1, Luis Suárez (13'); 2-1, Ünal (48'); 3-1, Maksimovic (63'); 3-2, Luis Suárez, (78'); 4-2, Mayoral (87')

Colegiado: Díaz de Mera. Amonestó a Ünal, Sandro y Arambarri en el Getafe y a Torrente, Puertas, Milla y Duarte en el Granada.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 21 de Primera División, disputado en el Coliseum Alfonso Pérez.