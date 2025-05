La era Pacheta en el Granada CF no ha podido empezar mejor. Puñetazo en la mesa del conjunto rojiblanco venciendo por 1-3 en un escenario como Riazor. Abde y Tsitaishvili iluminaron el camino en la primera mitad y aunque Barbero recortó distancias en el ecuador de la segunda, Trigueros mandó a dormir el partido respondiendo un minuto después. Yeremay volvió a acortar anotando con calidad un penalti que le hizo Ricard. Con esta victoria, los rojiblancos duermen en play off, a la espera de un pinchazo del Almería este domingo ante el Racing.

No hubo revolución como total en el primer once del técnico burgalés, pero sí algunas novedades como el regreso al once de Manu Lama, Carlos Neva y Manu Trigueros. Finalmente, no hubo cambios en la portería, lugar que ocupó Mariño. Rubén Sanchez y Neva ocuparon los laterales, acompañados en el centro de la zaga por Lama, Loïc Williams. En el centro del campo, Hongla se fue al banquillo y dejó su lugar a la titularidad a Manu Trigueros, que formó sala de máquinas con Villar y Sergio Ruiz. Volvió a saltar de inicio Tsitaishvili tras cumplir ciclo de amarillas ante el Eibar. Rebbach salió desde banda izquierda y completó once Boyé en punta.

Desde el inicio se vio un Granada muy incisivo, sabiendo de su necesidad para sumar de tres en los próximos encuentros. Se vieron las intenciones nada más echar a rodar el balón, con un centro de Tsitaishvili al área a los segundos que casi se envenena.

Antes de los diez minutos llegó el primer tanto rojiblanco, obra de Abde Rebbac. No exento de polémica, pues en la jugada anterior, Neva agarró de la manga a un rival en el área rojiblanca. Tanto árbitro como VAR no lo vieron punible, debido a que no impide el avance del delantero. La contra la aprovechó el Granada con un excelso Villar, que se la dio al extremo para cruzarla y hacer el primero con el visto bueno del VAR.

Siguió insistiendo un equipo que parecía completamente distinto al de hace apenas cinco días en Los Cármenes. Con muchos metros por delante el Granada parecía disfrutar en el verde después de mucho tiempo. El Dépor no quiso dormirse en exceso y dio un aviso tras una serie de rechaces en la zaga granadinista. Diego Gómez le pegó a la media vuelta y el balón salió rozando el palo de la portería de Mariño.

A pesar de ello, los de Pacheta gozaron de más ocasiones para anotar. Primero con un balón al área que no consigue rematar Boyé tras tocarla el guardameta deportivista. No llegó al rechace Trigueros cuando el balón quedó muerto. Posteriormente, Tsitaishvili fue más listo que Pabló Vázquez y Germán y aprovechó un error de comunicación de ambos para marcar a placer con una vaselina sobre el cancerbero local.

Incluso pudo hacer el tercero antes de descanso Abde. Ocurrió con un balón al área de Trigueros y apareció solo el argelino en el segundo palo. Tuvo todo el tiempo del mundo para pensar, incluso pudo optar por controlar y disparar, pero su intento de primeras lo repelió a bocajarro Germán.

El Dépor, sin exigencia alguna al no jugarse nada marcó, pero en fuera de juego claro. Lo anuló correctamente el linier al estar Petxarroman en posición adelantada. Buen movimiento de Williams para dejar al lateral en posición antirreglamentaria.

Gilsanz trató de hacer reaccionar a su equipo con dos cambios a la vuelta del entretiempo. El cuadro coruñés aumentó la intensidad y ello se tradujo en opciones peligrosas. Mariño enseñó su manopla a Hugo Rama tras un fuerte disparo del delantero, que trató de sorprenderle por su palo.

El primer cambio en el Granada sorprendió. Pacheta eligió a Jóźwiak para entrar por Abde en los que han sido los primeros minutos del polaco después de una larga travesía por el desierto.

Entró en el Dépor el exgranadinista Escudero. El lateral metió el miedo en el cuerpo a los rojiblancos en una acción en la que desde unos 20 metros armó la pierna y reventó el larguero. Apretó el conjunto de Gilsanz hasta el punto de provocar el error de Mariño, que se durmió en los laureles ante Barbero y anotó a la media vuelta.

De forma incontestable respondió el Granada un minuto después. Boyé se la dio a Neva para que el lateral pusiese un centro al área que se comen Pablo Vázquez y Escudero en segunda instancia para noquear una reacción local con un Trigueros que solo necesitó empujarla.

Agotó los cambios Pacheta dando entrada a los canteranos Rodelas y Brau, pues Tsitaishvili y Neva parecían exhaustos tras un gran esfuerzo.

Cuando todo parecía acabado, Sánchez López señaló penalti en una acción entre Ricard y Yeremay. Confirmó el VAR y el canario ejecutó con mucha calidad, a lo panenka. Sufrió el equipo en los últimos minutos en los que el ariete local Barbero vio la roja directa por desconsideración sobre el colegiado.

Comienza bien la etapa de Pacheta al frente del banquillo rojiblanco, aunque esto no ha acabado y el Granada aún necesita un pinchazo del Almería para entrar en el play off. A ver que depara la jornada del domingo...

Ficha técnica

RC Deportivo de La Coruña: Germán; Petxarroman, Pablo V., Jaime, Obrador (Escudero, 62'); Mfulu (Charlie Patiño, 46'), Villares, Diego Gómez (Yeremay, 75'), Eddahchouri; Herrera (Barbero, 68') y Mario S. (Hugo Rama, 46').

Granada CF: Mariño; Rubén S. (Ricard, 71'), Lama, Loïc Williams, Neva (Brau, 79'); Sergio Ruiz (Hongla, 71'), Villar, Trigueros; Abde Rebbach (Jóźwiak, 59'), Tsitaishvili (Rodelas, 79') y Lucas Boyé.

Goles: 0-1, Abde Rebbach (9'); 0-2, Tsitaishvili (28'); 1-2, Barbero (72'); 1-3, Trigueros (73'); 2-3, Yeremay (pen.) (91').

Árbitro: Rafael Sánchez López, del Comité murciano. Amonestó a Patiño en los locales; y a Ricard, Jóźwiak en los visitantes. Expulsó con roja directa a Barbero por desconsideración al colegiado.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 40 de LaLiga Hypermotion. Disputado en el Estadio de Riazor.