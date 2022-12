Final de año triste para Covirán Granada. Tras un 2022 apoteósico tras vivir grandes momentos que quedarán grabados para siempre en la historia del club granadino, como la disputa de la Copa Princesa y, como no, el ascenso a la ACB, los rojinegros despiden el año de la peor forma posible. Bailar con la más fea es complicado y, más aun, si se hace con la enfermería plagada de jugadores importantes. Con tan solo diez efectivos viajó Covirán Granada a Tenerife para tratar de, al menos, competir.

Pablo Pin volvió a aportar por la pareja de bases compuesta por Alex Renfroe y Christian Díaz, acompañados esta vez por Petit Niang, Thomas Bropleh y Jacobo Díaz. Aunque los primeros compases del partido estuvieron marcados por las imprecisiones de ambos conjuntos en el ataque, el binomio eterno de Huertas y Shermadini no tardó en hacer de las suyas. A pesar de contestar Renfroe a la ofensiva canaria con un triple, el 7-3 de inicio obligó a Pablo Pin a parar el encuentro excesivamente pronto.

De poco sirvió la charla a sus jugadores, pues un parcial de 7-0 posterior de los de Vidorreta marcaría lo que acabaría siendo el encuentro. La precipitación y la imprecisión en el juego de los rojinegros los estaba llevando a cometer demasiadas pérdidas, errores que el plantel aurinegro supo aprovechar casi sin despeinarse. Haciéndose fuerte desde el triple, tras la entrada en pista de Sasu Salin y Jaime Fernández, el Lenovo Tenerife vapuleó a un plantel granadino incapaz de reaccionar (35-17).

Con el arranque del segundo cuarto, los roles siguieron siendo los mismos. Tenerife campaba a sus anchas por el parqué del Santiago Martín, mientras que el Covirán debía sufrir para anotar una sola canasta. La ventaja llegó hasta los 24 puntos para los locales. Las perspectivas sobre el partido cada vez eran peores. Ya no solo afectaba el hecho de no tener en la rotación a tus jugadores más destacados, a tus BMW, sino que los que estaban en pista tampoco eran capaces de sacar su mejor versión.

Entre tanto fallo, pérdida y triple no anotado, los rojinegros despertaron levemente de su letargo de la mano de Petit Niang. El pívot senegalés se hizo grande ante Shermadini, copó los focos en la defensa y en el ataque, dándole así algo de vida a un Covirán Granada que ya pedía la hora. Fue más valiente el plantel granadino en el aspecto ofensivo, pero la ventaja de los aurinegros ya era demasiado elevada, imposible de acortar (52-35).

Por el momento, lo único positivo que se podía rescatar del duelo en tierras canarias era el regreso de Dejan Todorovic. El alero volvió a vestir la elástica rojinegra más de un mes y medio después de su segunda lesión de la temporada. El serbio mostró una versión más valiente y segura que la vista en el encuentro ante Unicaja, único partido oficial que Todorovic había jugado hasta el momento.

Tras el paso por vestuarios, el Covirán Granada quiso salir con el cuchillo entre los dientes. De la mano de un gran Alex Renfroe, los rojinegros comenzaron con un parcial de 0 a 4 a favor el tercer cuarto. Un mínimo momento de esperanza, que Fitipaldo se encargó de cortar en seco con dos triples consecutivos. Con el 58 a 39 en el marcador, todo lo que ocurrió después fue lo previsible. Los de Txus vidorreta continuaron con una superioridad abrumadora sobre la pista, consiguiendo que su rival fuese a remolque todo el encuentro y anulando cualquier amago de remontada al instante. Lo intentaron los granadinos, de eso no cabe duda, pero nada se podía hacer contra uno de los grandes como ya es Lenovo Tenerife (98-66).

A pesar de la quinta derrota consecutiva que ha sumado Covirán Granada, como dijo Pablo Pin en rueda de prensa, hay que aprender a bailar bajo la lluvia y lo cierto es que se pueden sacar algunos aspectos positivos. Uno de ellos sin duda es el regreso de Dejan Todorovic. Ahora que Prince Ali abandona la disciplina rojinegra, el serbio deberá meter la directa hacia su mejor versión para aportar el máximo al equipo.

La lucha de Petit Niang, incansable en defensa, plantándole cara a todo un titán como Gio Shermadini y demostrando, una vez más que, a falta de Cristiano Felicio, él asumirá todo el peso del juego interior del equipo. A pesar del resultado, que ya desde el primer cuarto marcaba que solo abría un protagonista sobre la pista, los rojinegros no bajaron los brazos. Siguieron luchando por tratar de competir, de no venirse abajo y de buscar soluciones tácticas a un juego que necesita urgentemente refuerzos. El rebote fue otro de los aspectos a destacar, Covirán Granada logró 18 rebotes ofensivos por 10 de los tinerfeños. Cuando tus principales referencias en el jeugo interior no están, este dato invita al optimismo.

Obviamente también hay aspectos negativos. Las pérdidas, 17 en todo el partido. El acierto desde la línea exterior con un escaso 7 de 31 y el uso de las faltas. Detalles que no dependen de las lesiones, dependen de la mentalidad de los que sí están. Covirán Granada despide su mejor año con una nueva derrota, la quinta consecutiva y ya van ocho. Acaba el el 2022 de la peor forma posible, pero visto lo visto, solo queda esperar a que los fichajes lleguen lo antes posible y que en 2023 al fin salga el sol.

Ficha del partido:

Lenovo Tenerife: Salin, Cook, Huertas, Shermadini, Doornekamp - quinteto titular - Fernández, Fitipaldo, Cruz, Guerra, Diagné, Sastre, Abromaitis

Covirán Granada: Renfroe, Niang, Bropleh, C.Díaz, J.Díaz - quinteto titular - Costa, Tomás, Todorovic, Vilá, Ali

Parciales: 35-17; 17-18 -descanso- 24-12 ; 22-19

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Endesa disputado en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna, Tenerife.