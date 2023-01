Cabeza bien alta para un Covirán Granada que casi da la sorpresa (84-95)

Teniendo en cuenta la difícil situación con la que Covirán Granada arrancaba este 2023, entre lesiones, malos resultados y la ausencia de un refuerzo, el inicio de partido que los rojinegros firmaron ante todo un Baskonia era para, por lo menos, frotarse los ojos y mirar dos o tres veces a la pista. Con Renfroe, Petit, Christian, Pere Tomás y Thomas Bropleh formando el quinteto inicial, el nuevo quinteto de gala, el plantel granadino recuperó la energía y la fuerza que habían perdido en las últimas semanas.

Al fin, Pablo Pin pudo ver sobre el parqué lo que tantas veces había pedido: un nivel defensivo descomunal, en especial, de Pere Tomás y Petit Niang. El combo formado por el mayorquín y el senegales, combinado con la pareja Díaz-Renfroe daba sus frutos, sobre todo, a nivel de intensidad. Los rojinegros no dieron ni un solo balón por perdido, luchaban cada rebote como si el resultado final dependiera inmediatamente de ello y se la jugaban. Cuando falta hacía que volviese la confianza necesaria para lanzar a canasta sin miedo. Con esos ingredientes y con un Palacio con ganas de levantar a los suyos, el Covirán Granada cerró el primer cuarto tan solo cinco puntos abajo (20-25).

Las rotaciones afectaron brevemente al juego del conjunto local. Con Jacobo Díaz y Ramón Vilá en el juego interior, acompañados por un Dejan Todorovic aun cogiendo ritmo, el Covirán Granada bajó su nivel defensivo. Con pocos segundos transcurridos del segundo cuarto, Pablo Pin sentó a Vilá para darle entrada a Petit Niang. Se necesitaba fuerza en la defensa y rebotes. Llegó a ponerse 22 a 27 Baskonia, pero esta vez los rojinegros no se iban a dejar llevar por el resultado. Todorovic entró en acción. El serbio, cada vez con más seguridad en sí mismo, trató de ayudar a su equipo desde la línea exterior y, aunque costó que entrase el triple al final lo consiguió, en parte ayudado por las segundas oportunidades concedidas por sus compañeros en el rebote. Con Howard en el banquillo, principal baluarte de Baskonia en este encuentro, Enoch con tres faltas y la falta de acierto de los de Joan Peñarroya desde el triple, con un 1 de 13 en los dos primeros cuartos, el Covirán Granada se hizo grande para mandar el partido al 38 a 41 al descanso.

Con una primera mitad descomunal, obviamente viendo de donde venía el plantel granadino, la duda residía en comprobar si los de Pablo Pin serían capaces de mantener el ritmo de juego 20 minutos más. El técnico rojinegro apostó nuevamente por su quinteto de gala tras el paso por vestuarios. Comenzó bien Covirán Granada con un parcial de 4-0 de inicio. Contestaba Baskonia, pero los locales hicieron los propio con dos triples consecutivos de Alex Renfroe y Thomas Bropleh. Con el 48 a 45, llegó el momento de Markus Howard. El base estadounidense dinamitó por completo al conjunto rojinegro.

Con un parcial de 0 a 7 a favor de los de Peñarroya, Pablo pin paró el encuentro tratando de reactivar a los suyos, al menos para que se siguiese compitiendo. El bajón era evidente. Con tan solo nueve jugadores en la rotación, sin contar a los canteranos Revelles, Marín y Corpas, convocados para este encuentro, el esfuerzo físico que el equipo había hecho en la primera mitad comenzó a pasar factura. Sin la frescura de los primeros minutos a nivel defensivo, sin rebotes y con un Howard brillante desde el tiro exterior y que ya sumaba 24 puntos, Baskonia volvió a ser el equipo que acumulaba once victorias consecutivas (58-71).

Faltaban fuerzas, pero a este Covirán Granada le sobraba coraje y fe. El mal momento tenía que terminar en algún momento y los rojinegros querían que fuese ya. Tirando de orgullo, los granadinos recuperaron su mejor versión gracias a un Pere Tomás que quiso plantarle cara a Markus Howard desde el triple. Los de Pablo Pin lograron reducir la distancia a los diez puntos, momento en el que empezó un partido totalmente nuevo. No había fatiga, no había cansancio, solo había que pelear hasta el último segundo. El Palacio asumió su papel una vez más con la distancia recortada a ocho puntos. Un auténtico hervidero. Sin embargo, una falta antideportiva, bastante cuestionable, a falta de 2:48 para el final del encuentro dinamitó el partido. No hay que pensar mal, pero a veces es complicado. Trató de remontar y forzar la prórroga el conjunto rojinegro, pero el tiempo era escaso.

84-95 y sexta derrota consecutiva. Sin embargo, esta vez la derrota no duele tanto. Escuece, porque se podía haber ganado y mitigar así el golpe que Girona y Betis han dado con sus victorias ante Joventut y Gran Canaria. Aun así, lo visto en esta noche en el Palacio invita al optimismo, invita a creer más que nunca que el temporal amainará y saldrá el sol. Porque este Covirán sí ha plantado cara y sí ha recuperado la confianza en sí mismo. Porque Dejan Todorovic cada vez está mejor y porque el fichaje llegará pronto. La mala racha pasará.

Ficha del partido:

Covirán Granada: Bropleh, Niang, C.Díaz, Tomás, Renfroe - quinteto titular- Vilá, Costa, Todorovic, Revelles, Martín, Corpas, J.Díaz

Cazoo Baskonia: Raiste, Henry, Marinkovic, Díez, Enoch - quinteto titular- Sedekerskis, Thompson, Kotsar, Costello, Giedraitis, Hommez, Kurucs

Parciales: 20-25 ; 18-16 -descanso- 20-30; 26-24

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Rafael Serrano y Vicente Martínez

Incidencias: partido correspondiente a la décimo cuarta jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de Deportes con 5.270 espectadores