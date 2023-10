El Recreativo Granada cae pese a adelantarse en San Fernando (2-1)

El Recreativo Granada cayó en su visita al Estadio Iberoamericano, donde vio cómo el San Fernando terminó remontando el gol inicial de Julito, su primero de la temporada, antes de del descanso. Sin embargo, en la segunda mitad, el cuadro de la Isla de León remontó y evitó que el equipo de Juan Antonio Milla sumara por segunda jornada consecutiva.

Sobre el tapiz del feudo isleño, Milla salió con Pol Tristán bajo palos; Raúl Castro, Miki Bosch, Nico Van Rijn e Ibarrondo en la zaga; Masllorens y Lassina en el centro del campo; Pablo Sáenz y Carlos Pérez por los costados; y Julito y Adam Griger arriba.

El buen planteamiento del Recreativo Granada en el primer tiempo, gozando de buenas oportunidades con disparos a media distancia, culminó con la ventaja momentánea en el marcador. Al filo del descanso, Julito anotó el primer tanto con un disparo cruzado desde dentro del área, insalvable para Diego Fuoli.

Pese a continuar con esa línea positiva en cuanto a rendimiento, el San Fernando consiguió darle la vuelta al marcador. Los goles de Dani Aquino y Jonathan Biabiany privaron al filial nazarí de retornar desde tierras gaditanas con un resultado positivo.

En la próxima jornada, el Recreativo Granada recibirá la visita de la UD Ibiza. Ese duelo de la novena jornada se disputará el domingo 22 de octubre a partir de las 12.00 horas.

Milla: "Es de esos partidos en los que pierdes pero te sientes orgulloso"

A la conclusión del choque, el entrenador del filial, Juan Antonio Milla, ha calificado el envite como "uno de esos partidos en los que pierdes pero te sientes orgulloso de tus jugadores". "Hemos hecho una primera parte completa y no sólo por ponernos por delante, sino porque hemos sido capaces de contrarrestar las cosas buenas que tenía el San Fernando. Sabíamos que en envíos laterales acumulaban bastante gente en el área. También sabíamos de su dificultad y creo que nos hemos defendido bastante bien", ha comentado.

Sobre esas acciones laterales que han costado los puntos, Milla ha reiterado que "sabíamos que era el fuerte de ellos", mas le ha restado hierro al afirmar que "luego hemos tenido ocasiones, acercamientos y quizás es de los partidos en el que más ocasiones de área hemos tenido". "Nos vamos con cero puntos, pero yo voy más allá del resultado. Creo que es de los partidos en los que más hemos generado y las ocasiones van a llegar", ha manifestado.

"Como he dicho, el partido ha sido bastante completo. Al final, cuando ya se convierte de ida y vuelta, se ha pisado más el área, pero mientras estaba 0-1 creo que hemos controlado bastante bien el área. Hemos sido sólidos y no nos han generado demasiado peligro. Nosotros también hemos tenido muchas llegadas al área, pero nos ha faltado el acierto en ese último pase de cara a portería. Al final lo bueno que me llevo en el análisis pospartido es que somos capaces de generar. Y si somos capaces de generar, al final llegan los goles, estoy seguro", ha zanjado.