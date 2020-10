Cristina Segarra: “Granada es pura magia, quien la visita se queda embelesado”

A pesar de los obstáculos es la segunda novela de la alicantina Cristina Segarra, una historia romántica con tintes eróticos que tiene lugar en Granada. Natural del municipio costero de Santa Pola, Segarra, de 33 años, publicó en diciembre de 2019 su primera novela, Por fin juntos, y durante 2020, tres relatos suyos han aparecido en las publicaciones I antología de cuentos (editorial Hojarasca), I antología de relatos eróticos y I antología de relatos románticos (ambas, de Hechizo editorial).

Pregunta (P): Para empezar, ¿por qué decidió dedicarse a la escritura de novelas románticas?

Respuesta (R): Es lo que me nace cuando quiero escribir, y lo que suelo leer. Soy muy romántica y me encantan las historias bonitas y que luchan por amor.

P: ¿Cómo definiría su nueva novela?

R: Es intensa, emocionante, intrigante y adictiva. Además de tener bastantes temas relacionados con la cultura de Granada, tiene valores como la amistad, la familia, los miedos, celos y pasión entre dos compañeros de trabajo que no buscan el amor, pero entre bailes, miradas y sonrisas cómplices les unirá una química brutal con un pasado y un presente duro. Samuel, el protagonista, hace al lector cómplice de sus problemas, pensamientos y situaciones, mientras que Alexa, la otra protagonista, no sabrá nada de lo que él cuenta.

P: ¿En qué se ha inspirado para desarrollar la historia? ¿Quizá tiene toques biográficos?

R: Me inspiré en el viaje que hice con mi pareja en octubre de 2014. Fue un viaje especial de cinco días en los que recorrimos la ciudad y visitamos la Alhambra. Lo pasamos tan bien los dos y estuvimos tan a gusto que me enamoré de la ciudad y quiero volver para visitar lo que nos faltó. Me embrujaron los monumentos, la historia, la gente, las tapas tan ricas que hacéis (ríe), los miradores, los parques… Todo es mágico. En pleno confinamiento, cuando estábamos encerrados, me puse a escribir y no pude evitar acordarme de esos bonitos momentos del viaje, y mi mente volaba a Granada cada noche. Por eso decidí dejar la ciudad como escenario de mi historia.

P: Dice que A pesar de los obstáculos es una historia basada en Granada porque está enamorada de la ciudad. ¿Qué es lo que le gusta tanto de ella?

R: La ciudad es pura magia, creo que quien la visita se queda embelesado y con ganas de volver. He ido varias veces con diferentes personas, pero puedo decir que me enamoré de Granada en 2014 cuando fui por última vez.

P: En la novela hay muchas pinceladas sobre la cultura granadina, ¿cómo ha conseguido aprender tanto sobre ella?

R: He estudiado por mi cuenta los sitios que los protagonistas visitan en la ciudad. Él es guía turístico y me he documentado bien para hacer la novela completamente realista.

P: ¿Qué cosas de Granada destacaría de las que salen en el libro?

R: Mis personajes utilizan el mismo apartamento que alquilamos mi pareja y yo en Reyes Católicos, van de tapas por la calle Elvira, recorren el río Darro y el Paseo de los Tristes, se sientan en un banco de noche a admirar la belleza de la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás con un atardecer espectacular, como lo hicimos nosotros. Otros de los lugares que recorren los personajes son la Catedral, el ayuntamiento y sus alrededores. Es en cada uno de estos sitios en los que Samuel le contará un trozo de su historia a Alexa.

P: En la portada aparece una pareja besándose con las vistas desde el Mirador de San Nicolás como fondo. ¿Cómo nació la idea de la imagen en ese rincón y con los dos protagonistas dándose un beso?

R: Tenía bien claro que en la portada tenía que salir mi maravillosa Alhambra. Los protagonistas son pasionales y estuve buscando parejas sin que se les viera la cara, pero que yo sintiera que eran los personajes que me imaginé y creé. Gracias a Roma García, mi portadista, dimos con lo que yo quería. Y concretamos como imagen principal un atardecer en tonos rosados desde el Mirador de San Nicolás y que se viera debajo la Alhambra. Con esa estampa empezó todo entre Alexa y Samuel.

P: ¿Se podrá volver a ver la ciudad andaluza en otro de sus libros?

R: Esta historia es muy especial para mí, ya que Granada me ayudó en cierta manera a no pensar en la pesadilla que hemos vivido durante la cuarentena. Disfruté de su magia de nuevo y volveré a hacerlo para escribir mi tercera novela en Granada en la que sabremos más sobre Alexa y Samuel, aunque en este caso la protagonista será Bea, amiga de ellos.

P: Con lo que le gusta Granada, ¿tiene pensado volver próximamente?

R: Mi mente volverá a viajar por lugares que me ha faltado describir en este libro y que describiré en el siguiente. Hay un lugar en concreto que es un reto para mí describirlo, pero estoy segura de que lo conseguiré. Aparte, volveré pronto físicamente con mi nuevo libro para hacer fotografías con él en cada lugar de los que describo.

P: Para hablar también un poco sobre su primera novela: Por fin juntos, ¿podría dar algunos detalles sobre ella?

R: El escenario principal es mi pueblo, Santa Pola. Me inspiré en una parte de mi vida que viví con mi primer amor. Aunque es una novela romántica, no sólo habla de amor, sino que además trato las relaciones tóxicas y creo que sería bueno que los adolescentes la leyeran para saber que no todo lo que reluce es oro. La novela narra la historia de Maya, la protagonista, que intentará por todos los medios recuperar a su primera amor, Saúl.

P: ¿Cómo fue recibida por el público?

R: Está gustando mucho y me apoyaron al principio más de lo que me imaginaba, al ser una autora nueva y desconocida. Ahora me piden los dos en pack. Por fin juntos sigue viajando por toda España y para mí es un orgullo.