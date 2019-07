Cristian McBride convierte Jazz en la Costa en una sesión de ritmos urbanos

El jazz es un género musical que no tiene límites, es el que menos tiene de todas las músicas, y así ha sido siempre desde sus inicios porque se ha relacionado con todos los sonidos del planeta en promiscuas fusiones. Pero tanto entonces como ahora, aunque frecuente los grandes auditorios y respetables festivales, el jazz es calle, donde surgió, y no es ajeno a lo que allí sucede. El grupo Situation del bajista Christian McBride significa exactamente eso: el regreso del jazz a la calle.

El nombre de Situation hace referencia a un incidente vivido en el Festival de Monterrey, cuando los componentes de su banda no pudieron presentarse y echó mano de los que tenía cerca, entre ellos DJ Logic, añadiendo los ritmos sintéticos que no podía hacer el batería ausente y determinando el cambio de registro de la actuación. El concierto no sólo fue un éxito, sino el germen de este proyecto reforzado con más músicos y un segundo DJ.

En exclusiva para Jazz en la Costa, McBride Situation convirtió el parque El Majuelo en un oscuro club, actualizando algunos estándares como ‘Night in Tunicia’ o ‘In a Sentimental mood’ al pasarlos por una trituradora funk-Hop con ritmos de síntesis, muestras, scratches y secuenciadores. Para al final levantar al público y ponerlo a bailar por James Brown. Un concierto atípico de jazz, distinto pero coherente con la historia de esta música.

Jesse Davis Trío pone el broche final

El concierto de clausura de la presente edición de Jazz en la Costa estará a cargo del saxofonista Jesse Davis (Nueva Orleans 1965). El saxofonista inició su formación al estilo más puramente “marsalis” ya que estudió con Elis Marsalis en el Centro para las Artes Creativas de Nueva Orleans. Más tarde se desplaza a la Gran Manzana para estudiar en la New School de Nueva York y casi inmediatamente desde que se gradúa, empieza a recopilar premios, entre muchos el del prestigioso Festival Down Beat en Filadelfia. Jesse ha actuado como sideman de lujo de Chico Hamilton, Kenny Barron, Tete Montoliú, Cedar Walton, Benny Golson, Hank Jones y por supuesto Wynton Marsalis.

Sus giras siempre han sido estelares como la que hizo en 1993 con, un por entonces desconocido, Brad Mehldau o unos años más tarde con Phil Woods, Charles MsPherson y Gary Bartz como parte del proyecto Sax Machine.

Ha compartido escenario con Alvin Queen (quien también estuvo en Jazz en la Costa hace algunos años) y grabado con luminarias como Nicholas Payton. Ha participado en varios films como el de Robert Altman “Kansas City”, fue miembro imprescindible de la gira que rindió tributo a Norman Granz y responsable de los alabados arreglos para el proyecto de The Charlie Parker Legacy. Jesse fue además invitado especial el show “Bird with string… and more! de Phil Woods.

Viene en formación de trío de órgano con Phil Wilkinson en el órgano y Mario Gonzi a la batería.