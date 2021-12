La crisis de suministros encarece la cesta de Navidad

El cielo azul de Granada no cesa el frío de la calle. Son las 09:00 horas de la mañana en la ciudad y abren las puertas del Mercado de San Agustín. La esperanza de los comerciantes en diciembre siempre vuelve con la ilusión de Navidad. Tanto es así, que una señora cuenta a GranadaDigital que va a adelantar la compra para estas fechas, sobre todo, "para estar tranquila y también por los precios", que imagina que ya habrán subido. "No compro nunca por adelantado", explica otra señora que se encuentra en el Mercado de San Agustín para realizar la compra del día. Un señor coincide con ella y añade que ve "innecesario comprar unas semanas antes porque el producto fresco está mejor". Y puede que este señor, este año, tenga problemas para vivir el día a día si de la compra de Navidad se trata. Los comerciantes prevén una huelga de transportistas la semana del 6 al 12 de diciembre, y “puede que el abastecimiento lo note y se convierta en un problema a partir del día 20”, avisa Jesús, un carnicero del Mercado de San Agustín como se puede ver en el vídeo que acompaña a este reportaje.

"Ojalá los transportistas hagan huelga todo el mes porque lo que perdemos por estas fechas es mucho menos que lo que nos roban durante todo el año", recita David, propietario de una pescadería en el Mercado de San Agustín. Y es que los precios han aumentando en todos los sectores como la luz y la gasolina, algo que repercute en el precio final de los productos. "El cordero con respecto al año pasado, se ha incrementado en cinco o seis euros el kilo. El choto lo mismo, cinco euros más. El ibérico está intocable y lo único que se ha mantenido más o menos es el cerdo normal", cuenta Miguel Ángel, otro carnicero.

Los productos más demandados durante la Navidad son el choto y el cordero, uno para hacerlo a la sartén y el otro, al horno. Además, otro alimento estrella que no puede faltar en muchas casas españolas es el marisco. En cuanto a la fruta y a la verdura, “piñas, mangos, aguacates, calabacín y berenjena son los más solicitados”, explica Verónica, una frutera del Mercado de San Agustín. “En los primeros fríos siempre suben los precios, pero por nada más. Todo lo demás no ha subido de precio ni el plátano de canarias después de lo que está ocurriendo”, aclara esta mujer. Incluso la fruta por excelencia de Nochevieja, las uvas, no se han visto perjudicadas por el incremento de los precios.

Para los que esperan sentados en la mesa hasta el postre, ya han llegado los dulces de Navidad. "El año pasado al ser atípico nos quedamos sin polvorones a principios de diciembre y eso ha provocado que este año todo el mundo compre antes", explica la propietaria de la tienda de dulces en el mercado. En estas fechas lo que más se vende son danielitos, dulces de las monjas de Chauchina y las almendradas, que también se han visto afectadas por el incremento de los precios, tanto es así, que “han aumentado los precios un 15%".

Otra de las preguntas frecuentes que se hacen los granadinos para poder ir a comprar antes de las fechas cruciales es si se pueden congelar los productos o cuáles son mejores para hacerlo. Todos los comerciantes coinciden en que, si los alimentos son frescos, no hay ningún problema a la hora de congelarlos. "Lo que más sufre cuando se congela son las aves y el cerdo porque son carnes menos consistentes, pero la ternera y el cordero congela muy bien", cuenta Miguel Ángel a GranadaDigital. "El pescado aguanta mejor congelado que el marisco porque es una carne más prensada", explica David y Puri añade que la "gamba blanca es de los productos que más se congelan".

Los tenderos prevén que las familias gastarán "un 30% más en la compra de Navidad en comparación al resto del año". La Unión de Consumidores de Andalucía todavía no ha publicado el informe de previsión de gasto navideño, por lo tanto, no es una cifra oficial.

Sube el IPC en noviembre en España

La tasa de variación anual del IPC en España en noviembre de 2021 ha sido del 5,6%, dos décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,4%, de forma que la inflación acumulada en 2021 es del 5,3%.

Hay que destacar la subida del 0,5% de los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas, hasta situarse su tasa interanual en el 3,2%, que contrasta con el descenso de los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas del 0,5%, y una variación interanual del 3,2%.