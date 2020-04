La crisis del coronavirus deja en Granada una subida histórica del paro: 13.968 desempleados más

La crisis del coronavirus ha provocado que en el mes de marzo en Granada el paro haya aumentado en 13.968 personas, por lo que la cifra total de parados alcanza los 97.118 desempleados, un registro histórico, el más alto en un mes de marzo, con un aumento del 16,80%, según la estadística oficial hecha pública por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En esos datos no están aún contabilizados los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) que se han realizado en muchas empresas a causa de la crisis del coronavirus, que serán contabilizados en la estadística del mes de abril.

Por sectores, el de Servicios es el que ha experimentado un mayor aumento del paro en Granada, con 9.483 nuevos desempleados. Le siguen Construcción, con 2.985 desempleados más, Industria, con 678, Agricultura, con 570, y el colectivo sin empleo anterior, con 252.

En cuanto a la contratación, durante este mes se han realizado en Granada un total de 33.255 contratos, 14.699 menos que en el mismo mes del año 2019 (47.954). Del total de contratos del mes de marzo, 31.486 han sido temporales, un 94,68%. Además, se han formalizado sólo 6.342 contratos indefinidos en la provincia de Granada, un 4,91% del total.

UGT asegura que el Covid-19 “dinamita” el mercado laboral de Granada

Ante los datos hechos públicos por el SEPE, relativos a la provincia de Granada, Juan Francisco Martín, secretario general de UGT Granada, subraya que la crisis del coronavirus “ha dado la vuelta a todas las estimaciones, por lo que no sirven los análisis habituales sobre el comportamiento del mercado de trabajo”. “Y es que la profundidad de esta criris sanitaria desde el punto de vista del desempleo es terrible, no tanto como la crisis sanitaria”, ha dicho. “Pero ahora lo importante es acabar primero con la pandemia y, después, recuperar la actividad económica provincial. La senda de crecimiento se ha quebrado y nuestra economía está en caída libre, estando los sectores bajo mínimos, y alguno clave en Granada, como el turismo, cae en picado. Y los datos no seon perores – opina – porque mucha gente, después de las regulaciones de empleo, no se ha dado aún de alta en el SAE como demandantes de empleo”.

Es evidente, señala Martin, que el Covid-19 “ha dinamitado la producción y el empleo de nuestra provincia, que se han desplomado”. Así, señala que aunque UGT apoya las medidas del Gobierno, la realidad impone que lo relevante en estos momentos es “atinar con las medidas adoptadas para atenuar el efecto negativo de esta crisis sanitaria y económica en esta fase de distanciamiento social, y diseñar ya la estrategia de salida de esta situación para que se produzca un “rebote” rápido tras la recesión, en lugar de un estancamiento durante un tiempo antes de la salida o, en el escenario más pesimista, una recesión prolongada sin visos de salida”.

Se trata, en definitiva, “de salir de esta situación todos de la mano”. Por eso, el ugetista no entiende que la patronal se cierre en banda y tenga una actitud “egoísta” que puede provocar que la pandemia sanitaria se transforme en “una pandemia laboral y económica”. Las propuestas de UGT, reitera, son claras: “mantener el empleo y proteger a las personas”. Por eso, pide a las empresas granadinas “más compromiso para vencer al coronavirus, con la menor afección a nuestro tejido productivo, ya que si mantienen el empleo, usando de forma correcta todas las medidas que se han aprobado en las últimas semanas, contribuirán a no comprometer el futuro de los trabajadores y trabajadoras de Granada”.” Pero no vamos a permitir – advierte- que algunos utilicen el coronavirus como excusa para despedir o recortar derechos”.

“De esta pandemia tenemos que salir todos arrimando el hombro, también los empresarios; y ello, para hacer que se recupere cuanto antes la actividad y el empleo, y para construir un nuevo modelo de desarrollo más sostenible que se traduzca en una mejora de la calidad de vida de todas y todos”, concluye.

El paro en Andalucía sube en 138.569 personas en marzo por el coronavirus

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) en Andalucía ha aumentado en el mes de marzo 138.569 personas, lo que supone un aumento del 17,18% respecto al mes anterior, según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con lo que el número total de desempleados en Andalucía se sitúa en 945.333.

En términos interanuales, la cifra de parado se ha incrementado en 140.014 personas en el tercer mes de 2020, lo que representa una bajada del 17,39% en comparación con el mismo mes del año anterior.

A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se disparó en 302.365 desempleados en marzo (+9,3%), su mayor repunte en cualquier mes de toda la serie histórica, debido a la crisis originada por el coronavirus.